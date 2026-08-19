¿Vencerá tu tarjeta Ko’ox de estudiante? 190 caducan en agosto; así puedes actualizarla en Campeche

La Agencia Reguladora del Transporte del Estado (ARTEC) informó que las tarjetas Ko’ox destinadas a estudiantes cuentan con una vigencia determinada, condición que fue notificada oportunamente a sus beneficiarios desde el momento de su entrega, por lo que llamó a quienes están próximos a concluir su periodo de validez a realizar la actualización correspondiente.

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El director general del organismo, Eduardo Zubieta Marco, explicó que los plásticos son personalizados y están vinculados con la información escolar de cada estudiante, por lo que su vigencia depende del nivel educativo y de la duración de los ciclos escolares.

A nivel estatal fueron entregadas alrededor de 32 mil tarjetas Ko’ox para estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria y universidad. De este universo, únicamente 190 plásticos concluirán su vigencia durante agosto, por lo que el funcionario descartó que exista una renovación masiva o una situación que afecte a la mayoría de los beneficiarios.

“Cuando se entregaron las tarjetas se mencionó que tienen una vigencia”, explicó Zubieta Marco, al precisar que la ARTEC mantiene un registro de los planteles donde estudian los beneficiarios para determinar cuándo corresponde actualizar el plástico.

El director general de la dependencia, Eduardo Zubieta Marco, solicitó acudir a realizar la actualización oportuna. / Alejandro Balan

El procedimiento, aseguró, es sencillo y prácticamente el mismo que se realizó al momento de obtener la tarjeta. Los estudiantes cuyos plásticos estén por vencer deben acudir a las oficinas de la Agencia y presentar documentación que acredite su inscripción escolar o su credencial vigente.

Una vez comprobada la información, el plástico pasa por un dispositivo para actualizar su vigencia por un nuevo periodo, sin necesidad de realizar nuevamente todo el trámite de expedición.

Zubieta Marco detalló que para estudiantes de primaria y secundaria la vigencia es de un año, mientras que para quienes cursan preparatoria y universidad puede ser de seis meses, debido a que sus ciclos escolares son semestrales.

La ARTEC reiteró que el mecanismo aplica para todos los niveles educativos y pidió a los 190 estudiantes cuyas tarjetas vencen este mes acudir a actualizarla, mientras que el resto de los beneficiarios podrá hacerlo conforme se acerque la fecha de caducidad de sus respectivos plásticos.

El funcionario insistió en que la vigencia de las tarjetas no representa una nueva medida, sino una condición establecida desde su entrega, por lo que los usuarios deben estar atentos a la fecha correspondiente para garantizar que continúen accediendo al beneficio del transporte estudiantil.

JGH