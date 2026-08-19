¿Quieres combatir la corrupción en Campeche? Buscan a cinco ciudadanos; estos son los requisitos

Cinco campechanas y campechanos tendrán la responsabilidad de llevar la voz ciudadana al Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche (Saecam) y contribuir a la vigilancia de las instituciones públicas, con el propósito de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y las acciones para prevenir y combatir la corrupción.

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Lo anterior, luego de que este miércoles la Comisión de Selección del Saecam presentara la convocatoria pública para designar a quienes conformarán el Comité de Participación Ciudadana (CPC), instancia que representa el componente ciudadano dentro del Sistema Anticorrupción y que participa directamente en su conducción.

Los nueve integrantes de la Comisión solicitaron el respaldo de medios de comunicación, universidades, organizaciones sociales y académicas, colegios de profesionistas, cámaras empresariales y ciudadanía en general para difundir la convocatoria y lograr que participen perfiles con experiencia y capacidad para contribuir al fortalecimiento de las instituciones encargadas de prevenir, fiscalizar, investigar y sancionar actos de corrupción.

La recepción de postulaciones ya está abierta y concluirá el 14 de septiembre de 2026. Podrán participar ciudadanas y ciudadanos mexicanos mayores de 35 años, con título profesional de licenciatura y al menos cinco años de experiencia verificable en áreas como transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción, además de cumplir con los requisitos de probidad, experiencia e independencia establecidos por la legislación estatal.

La importancia de la designación radica en que quienes integren el CPC tendrán la encomienda de incorporar la perspectiva ciudadana a las decisiones y políticas del Sistema Anticorrupción. Además, quien presida este Comité encabezará también el Comité Coordinador, órgano que articula a las autoridades responsables de prevenir, fiscalizar, investigar y sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción.

Una vez cerrado el registro, el Comité de Selección verificará que las personas postulantes cumplan con los requisitos y quienes los acrediten participarán en entrevistas públicas del 17 al 30 de septiembre.

Posteriormente, se realizará una valoración integral y comparativa de los perfiles, para que finalmente las cinco designaciones sean aprobadas por mayoría de votos. El resultado será dado a conocer el 5 de octubre de 2026.

La Comisión destacó que la participación ciudadana no se limita a las elecciones, sino que también implica vigilar de manera permanente el funcionamiento de las instituciones y exigir transparencia y rendición de cuentas.

La convocatoria completa, bases y formatos pueden consultarse en el sitio de la Comisión de Selección del CPC del Saecam. Para informes y recepción de postulaciones está disponible el correo señalado en la convocatoria.

JGH