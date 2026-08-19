¿Una pirámide maya en plena ciudad? “Las Ruinas”, el vestigio de más de 2 mil años de Champotón

Hace más de 20 años, un vestigio arqueológico maya fue localizado dentro de una propiedad privada ubicada en la colonia “Guadalupe”, en Champotón. La estructura, de apariencia piramidal y actualmente cubierta de maleza, es conocida como “Las Ruinas”.

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Según testimonios, el arqueólogo William Joseph Folan (+) dijo que podría tratarse de un edificio ceremonial de más de 2 mil años, al cual habría bautizado como la “Encrucijada del sureste”.

Al respecto, Rafael Sarmiento Franco, propietario del predio particular, compartió detalles sobre el lugar y explicó que, en la parte más elevada, en el año 2000 mandó a construir una pequeña capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe. Ahí comenzó todo.

Tomada en el año 2000, antes de la excavación / Especial

Al detectar piedras labradas entre la maleza, explicó, se le notificó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Sin embargo, la dependencia no intervino sino años después, en 2003, cuando la capilla ya estaba lista.

Tras unos trabajos de excavación y restauración, se localizaron, según el declarante, 18 osamentas, un jarrón con un esqueleto como de un bebé, varios objetos de barro y nueve piezas de piedra con apariencia cilíndrica.

Reconstrucción teórica. Publicada en Los Investigadores de la Cultura Maya 12 / Tomo I / Especial

En un apartado de la obra Los Investigadores de la Cultura Maya 12, Tomo I, de la Universidad Autónoma de Campeche (2024), se aporta información sobre los asentamientos, estructuras y excavaciones realizadas en Champotón.

A 26 años de su hallazgo y 23 de los trabajos de excavación, “Las Ruinas” continúan despertando interés, pero también mantienen algunas interrogantes.

JGH