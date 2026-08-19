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¿Una pirámide maya en plena ciudad? “Las Ruinas”, el vestigio de más de 2 mil años de Champotón

En una propiedad de la colonia Guadalupe de Champotón permanece “Las Ruinas”, un vestigio maya de más de 2 mil años donde habrían sido localizadas 18 osamentas.

Por Jorge May

19 de ago de 2026

1 min

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El misterioso vestigio maya que permanece entre la maleza en una colonia de Champotón
El misterioso vestigio maya que permanece entre la maleza en una colonia de Champotón / Jorge May

Hace más de 20 años, un vestigio arqueológico maya fue localizado dentro de una propiedad privada ubicada en la colonia “Guadalupe”, en Champotón. La estructura, de apariencia piramidal y actualmente cubierta de maleza, es conocida como “Las Ruinas”.

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Según testimonios, el arqueólogo William Joseph Folan (+) dijo que podría tratarse de un edificio ceremonial de más de 2 mil años, al cual habría bautizado como la “Encrucijada del sureste”.

Al respecto, Rafael Sarmiento Franco, propietario del predio particular, compartió detalles sobre el lugar y explicó que, en la parte más elevada, en el año 2000 mandó a construir una pequeña capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe. Ahí comenzó todo.

Tomada en el año 2000, antes de la excavación
Tomada en el año 2000, antes de la excavación / Especial

Al detectar piedras labradas entre la maleza, explicó, se le notificó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Sin embargo, la dependencia no intervino sino años después, en 2003, cuando la capilla ya estaba lista.

Tras unos trabajos de excavación y restauración, se localizaron, según el declarante, 18 osamentas, un jarrón con un esqueleto como de un bebé, varios objetos de barro y nueve piezas de piedra con apariencia cilíndrica.

Reconstrucción teórica. Publicada en Los Investigadores de la Cultura Maya 12 / Tomo I
Reconstrucción teórica. Publicada en Los Investigadores de la Cultura Maya 12 / Tomo I / Especial

En un apartado de la obra Los Investigadores de la Cultura Maya 12, Tomo I, de la Universidad Autónoma de Campeche (2024), se aporta información sobre los asentamientos, estructuras y excavaciones realizadas en Champotón.

A 26 años de su hallazgo y 23 de los trabajos de excavación, “Las Ruinas” continúan despertando interés, pero también mantienen algunas interrogantes.

JGH

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