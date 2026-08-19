Clima en Campeche 20 de agosto: Tregua de lluvias traerá calor extremo de casi 40 °C este jueves

Campeche tendrá una breve tregua de las lluvias este jueves 20 de agosto, después del paso de una extensa onda tropical por la Península de Yucatán. Sin embargo, la disminución de las precipitaciones vendrá acompañada de intenso calor, con temperaturas que podrían acercarse a los 40 grados Celsius y sensaciones térmicas todavía mayores.

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Para este jueves se espera una reducción temporal tanto en la intensidad como en la distribución de las lluvias debido a la influencia de una circulación anticiclónica sobre el Golfo de México, condición que favorecerá una atmósfera más estable sobre la región. Esto no significa que se descarte completamente alguna precipitación aislada, pero el potencial será menor respecto a los últimos días.

¿Qué temperatura hará este jueves en Campeche?

El calor será uno de los principales factores a considerar durante la jornada. En zonas de Campeche y Yucatán, las temperaturas máximas podrían aproximarse a los 40 grados, mientras que la combinación del calor con el elevado contenido de humedad podría provocar sensaciones térmicas superiores a los 45 grados Celsius.

La disminución de las lluvias será solamente temporal, pues las condiciones comenzarán a cambiar nuevamente a partir del viernes con la aproximación de una nueva onda tropical, que interactuará con un vórtice ciclónico en niveles altos de la troposfera localizado sobre el occidente del Golfo de México.

Dos ondas tropicales traerán fuertes lluvias el fin de semana

Entre el viernes y el domingo aumentará nuevamente el potencial de tormentas sobre la Península de Yucatán. Los pronósticos contemplan lluvias moderadas a fuertes de entre 25 y 50 milímetros, con acumulados puntuales muy fuertes que podrían alcanzar entre 50 y 75 milímetros.

Además, una segunda onda tropical llegará durante el domingo, lo que mantendrá las condiciones favorables para las precipitaciones durante el cierre del fin de semana. Las tormentas podrían presentarse acompañadas de abundante actividad eléctrica, posible caída aislada de granizo y rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora, asociadas con turbonadas.

Ante este escenario, existe riesgo de encharcamientos e inundaciones puntuales, principalmente en zonas urbanas con problemas de drenaje. Las fuertes rachas también podrían ocasionar caída de ramas y árboles, así como afectaciones en estructuras vulnerables.

Después de las lluvias previstas para el fin de semana, se anticipa una disminución gradual de las precipitaciones durante los primeros días de la próxima semana. Sin embargo, las tendencias meteorológicas de mediano plazo apuntan a que las tormentas podrían intensificarse nuevamente hacia mediados de semana y durante los últimos días de agosto.

JGH