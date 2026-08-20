Desaparece adolescente de 16 años en Campeche; su último contacto fue por WhatsApp

Una adolescente de 16 años es buscada en Campeche luego de que sus familiares perdieran comunicación con ella desde la noche del pasado miércoles, por lo que la Fiscalía General del Estado de Campeche, FGECAM, solicitó el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.

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Se trata de Konstanza Díaz Montoya, quien, de acuerdo con la ficha de búsqueda difundida por las autoridades, fue contactada por última vez aproximadamente a las 20:30 horas del 19 de agosto, mediante WhatsApp. Desde entonces se desconoce dónde se encuentra.

Al momento de su desaparición, la adolescente vestía playera negra con un logotipo rojo, pantalón de mezclilla azul, botas negras tipo militar y llevaba una mochila azul marino, características que podrían ayudar a identificarla.

Konstanza mide aproximadamente 1.55 metros, es de complexión delgada y tez blanca. Tiene rostro triangular, ojos cafés, nariz recta, boca mediana, labios delgados y cabello lacio, corto por debajo de las orejas y teñido en tonos naranja y rubio.

Como señas particulares, la ficha de búsqueda señala que tiene cicatrices en ambas muñecas y en la zona interna de ambos codos.

Ante la falta de información sobre su paradero, las autoridades solicitaron la colaboración de la población. Cualquier persona que cuente con datos que permitan localizar a la adolescente puede comunicarse con la Fiscalía General del Estado de Campeche al 981 811 9400.

JGH