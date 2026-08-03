"Libres de heces fecales": Certifican 17 playas campechanas como aptas y limpias para el verano

Las 17 playas de uso recreativo del litoral campechano fueron certificadas por la Federación como aptas y limpias para recibir visitantes durante la temporada vacacional de verano, al no detectarse presencia de enterococos, estreptococos ni coliformes que representen un riesgo para la salud de las y los bañistas.

No obstante, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Campeche (Copriscam) informó que mantendrá activos sus operativos de vigilancia sanitaria en los cinco municipios costeros, con el propósito de prevenir enfermedades de la piel, gastrointestinales, respiratorias y otras afecciones.

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El director general del organismo, Luis Humberto López López, explicó que el monitoreo de playas inició desde Semana Santa y ha continuado como parte del programa federal “Playas Limpias”, mediante el cual se verifica la calidad sanitaria de cuerpos de agua salada y dulce.

Las playas certificadas son: Playa Bonita, San Lorenzo, Sombrerón (Campeche); Isla Arena (Calkiní); Manigua, Playa Norte I, Playa Norte II, Bahamitas, Puerto Real, Isla Aguada, Viaducto, Zacatal (Carmen); Boca del Río, Punta Xen, Playa Palmeras (Champotón); y Payucán, Villa Madero (Seybaplaya).

El indicador utilizado para evaluar la calidad del agua son los enterococos fecales, debido a que resisten las condiciones del agua de mar y permiten identificar oportunamente contaminación que pudiera poner en riesgo la salud de los visitantes.

Los monitoreos continuarán durante toda la temporada vacacional para garantizar que las playas permanezcan en condiciones óptimas y prevenir padecimientos como infecciones en mucosas, conjuntivitis, diarreas agudas, salmonelosis, shigelosis, cólera e infecciones urinarias.