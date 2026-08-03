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Choque entre camión urbano y camioneta en Gobernadores; solo daños materiales

Un camión urbano impactó a una camioneta en la avenida Gobernadores, dejando únicamente daños materiales y afectaciones momentáneas a la circulación.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

3 de ago de 2026

1 min

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Un choque entre un camión urbano y una camioneta se registró sobre la avenida Gobernadores, luego de que el operador de la unidad de transporte saliera de su estacionamiento sin medir la distancia de seguridad, impactando a un vehículo con preferencia. El percance dejó únicamente daños materiales y provocó afectaciones momentáneas a la circulación.

En lo que va del año, la Costa Maya ha recibido 11.7 mil de talofita, de las 97 mil del estado.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Gobernadores, entre la avenida Circuito Baluartes, en el barrio de Santa Ana, donde el camión urbano “Koox” realizó la maniobra sin percatarse del paso de la camioneta, ocasionando el impacto.

Tras el incidente, ambas partes dialogaron en el lugar y llegaron a un acuerdo para el pago de los daños, por lo que no fue necesario que el caso fuera turnado a otras instancias.

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