Aguas negras y falta de luminarias afectan a unidad habitacional en Campeche

Ante el deterioro de registros y el estancamiento de aguas sucias y pluviales, vecinos de la unidad habitacional Plan Chac piden al Ayuntamiento de Campeche la rehabilitación de los drenajes sanitarios y pluviales.

Esto, al reportar que en algunos sectores, el rebosamiento de aguas negras continúa afectando tanto la vía pública como las viviendas.

Como ocurre en la calle Xpujil, entre el andador Kancabchén, el jardín de niños “Justo Sierra” y áreas verdes, donde se mantiene el estancamiento de aguas.

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“Hay vecinos con problemas por el estancamiento y rebosamiento de las aguas, porque en Plan Chac requerimos y demandamos desde hace años la instalación de nuevos sistemas de drenaje que resuelvan esta situación, como la que se observa frente al kínder, paso importante de niños y amas de casa durante todo el año”, manifestó Guadalupe González, habitante del lugar.

En ese sector llama la atención que, luego de que se pudriera la rejilla del drenaje en el cruce de la calle Xpujil con el andador Kancabchén, hace seis meses, hasta la fecha las autoridades municipales no han colocado una nueva.

“Es un peligro que las autoridades del municipio no hayan vuelto a colocar una rejilla nueva, sobre todo porque en el espacio que quedó se puede ir una persona o un niño, especialmente porque es el paso hacia el Centro Comunitario y el jardín de niños”, comentó Isabel Torres, vecina del sector.

Además de los drenajes, los habitantes piden a las autoridades la rehabilitación de los andadores, como el Uxmal, Corilocoac, Chichén Itzá, entre otros, edificados hace más de cincuenta años.

“Plan Chac es una de las unidades habitacionales más antiguas de la ciudad que no ha recibido la atención adecuada, y esto se evidencia en los andadores, donde el piso de concreto está cuarteado o resbaloso, así como en los constantes problemas de drenajes en mal estado”, comentó Ernesto López.

Los vecinos demandan la rehabilitación del servicio de alumbrado público, del cual carecen los andadores.

“Desde hace cinco años hemos pedido la instalación de nuevos postes y luminarias en los andadores, que de noche están muy oscuros, porque los antiguos en su mayoría desaparecieron, lo que hace de este sector un lugar inseguro, donde se han registrado robos a las viviendas y comercios”, señaló.