Cruz Roja en Campeche brinda 460 servicios pese a crisis financiera

Aunque la Cruz Roja Mexicana (CRM) en Campeche enfrenta una severa crisis financiera y opera prácticamente en “números rojos”, durante el mes de julio mantuvo sin interrupciones la atención a la población, al brindar un total de 460 servicios en todo el Estado, de los cuales 335 fueron completamente gratuitos, es decir, el 72.82 por ciento del total.

La delegada estatal, María Elena Rosiñol de la Cabada, informó que la Benemérita Institución continúa respondiendo a los llamados de auxilio pese a las complicaciones económicas, priorizando la atención de emergencias por encima de cualquier otra consideración.

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De acuerdo con cifras oficiales de la CRM, la delegación de Ciudad del Carmen concentró la mayor carga de trabajo con 286 servicios, seguida de la base Campeche con 65, la delegación Champotón con 50, la delegación Escárcega con 27, la delegación Calkiní con 21 y la base Calakmul con 11.

Las 335 atenciones gratuitas correspondieron principalmente a emergencias derivadas de lesiones, choques y accidentes, lo que refleja la alta demanda de servicios prehospitalarios que diariamente atienden los paramédicos de la institución.

Para sostener esta labor humanitaria, durante el mismo periodo se realizaron 113 traslados locales programados y 12 traslados foráneos, servicios que sí generan ingresos y que actualmente representan una de las principales fuentes de financiamiento para la operación de la Cruz Roja.

La institución explicó que los recursos obtenidos mediante estos traslados permiten cubrir gastos indispensables como combustible para ambulancias, material de curación, medicamentos e insumos necesarios para responder a las emergencias gratuitas.

Advirtió que, sin estos ingresos, mantener la cobertura gratuita sería cada vez más complicado, debido al incremento constante en los costos de operación.

Ante este panorama, la Cruz Roja Mexicana hizo un llamado a la ciudadanía a solidarizarse con la institución y valorar el trabajo diario de paramédicos, voluntarios y personal operativo, quienes continúan salvando vidas a pesar de las limitaciones presupuestales.