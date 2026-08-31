Entre lágrimas, abrazos y sonrisas, más de 173 mil estudiantes regresan a las aulas en Campeche

Entre globos de colores, pelotas, música, botargas y hasta los marciales acordes de bandas de guerra, más de 173 mil niñas, niños y adolescentes regresaron este lunes a las aulas para iniciar el Ciclo Escolar 2026-2027 en los 13 municipios de Campeche.

La algarabía del primer día de clases se hizo sentir desde temprano en la mayoría de los jardines de niños, primarias y secundarias, donde las escuelas echaron mano de todo para hacer menos difícil la separación entre padres e hijos. Hubo sonrisas, brincos, juegos y carreras para reencontrarse con los compañeros, pero también pequeños que se aferraron a las manos de sus mamás y papás, soltando algún llanto antes de cruzar la puerta del salón.

Los más pequeños llegaron con sus mochilas nuevas, uniformes planchados e impecables y zapatos relucientes, mientras sus padres aprovechaban los últimos minutos para acomodarles el cabello, darles un beso y estrecharlos en un abrazo antes de dejarlos entrar.

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Mientras unos pequeños avanzaron emocionados, brincando y jugando con sus compañeros, otros, más reservados, caminaron despacio por los pasillos, mirando con cautela cada rincón e ingresando temerosos al salón de clases, como si estuvieran descubriendo un nuevo mundo.

Y entonces llegó el momento inevitable de soltar la mano. Hubo niños que se aferraron a sus mamás y papás, escondieron el rostro entre sus brazos y soltaron alguna lágrima porque simplemente no querían separarse.

“Ya vengo por ti”, parecía repetirse una y otra vez en las puertas, mientras los padres daban el último beso, acomodaban una mochila, limpiaban alguna lágrima y se alejaban volteando hacia atrás.

La jornada inaugural se realizó en el Jardín de Niños 'Florida Batista', en la capital campechana, donde autoridades estatales encabezaron la ceremonia oficial de apertura del nuevo ciclo escolar. Ahí también se entregaron gratuitamente paquetes de útiles escolares y uniformes a estudiantes de preescolar, como parte de las acciones para reducir la carga económica de las familias.

En total, la matrícula estimada de Educación Básica es de 173 mil 606 alumnos y alumnas, quienes serán atendidos por 11 mil 709 docentes y 3 mil 647 trabajadores de apoyo y asistencia, distribuidos en 2 mil 372 planteles.

La Educación Inicial atenderá a 7 mil 563 niñas y niños en 499 centros; Preescolar, a 29 mil 49 pequeños en 707 jardines de niños; Primaria concentrará a 91 mil 411 estudiantes en 764 escuelas, mientras que Secundaria recibirá a 45 mil 583 jóvenes en 402 planteles.

A esta matrícula se suman 85 mil 132 estudiantes de Educación Media Superior y Superior, inscritos en 242 instituciones con el respaldo de 5 mil 653 docentes, con lo que el sistema educativo campechano supera los 258 mil alumnos en todos sus niveles.

Para apoyar el regreso a clases, la Secretaría de Bienestar (Sebien) destinó 16.2 millones de pesos para útiles y uniformes, beneficio que alcanzará a 23 mil 500 niñas y niños de 585 jardines de niños, distribuidos en 301 escuelas públicas, 93 planteles de Educación Indígena y 191 escuelas comunitarias.

El nuevo Ciclo Escolar 2026-2027 inició con mochilas cargadas de útiles, uniformes recién planchados, besos de despedida, abrazos apretados y alguna que otra lágrima, pero también con la ilusión de volver a aprender, jugar y hacer nuevos amigos.