52 escuelas de Campeche sufren robos y vandalismo

Aunque la incidencia de robos en planteles educativos se mantiene relativamente contenida, durante el ciclo escolar 2025-2026 un total de 52 escuelas de Educación Básica en Campeche fueron víctimas de robos y actos de vandalismo, lo que obligó a la Secretaría de Educación (Seduc) del Estado a interponer 20 denuncias ante la Fiscalía General del Estado (Fgecam).

De acuerdo con cifras oficiales de la Seduc, los hechos delictivos afectaron a un Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC) de educación inicial, 21 jardines de niños, 20 escuelas primarias, cinco secundarias y cinco Centros de Atención Múltiple (CAM) de educación especial.

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Las denuncias penales se concentraron principalmente en los niveles de mayor incidencia. Del total de casos, la dependencia presentó cinco denuncias por robos en preescolares y 15 más por atracos en escuelas primarias, mientras que en los demás niveles los incidentes fueron atendidos mediante los procedimientos administrativos correspondientes.

Van dos atracos

Ante el inicio del periodo vacacional de verano, el subsecretario de Educación Básica, Roberto Herrera Maas, informó que, hasta el momento, únicamente se han recibido dos reportes de robos en escuelas, cifra que confió no aumente antes del regreso a clases.

Indicó que todavía no cuenta con el detalle de los municipios ni de los niveles educativos afectados por esos casos recientes, aunque subrayó que la incidencia registrada durante el ciclo escolar anterior fue baja.

Explicó que uno de los factores que ha permitido disminuir los robos es la vigilancia por parte de docentes y personal administrativo, quienes permanecen atentos a las instalaciones escolares, especialmente durante los fines de semana y periodos sin actividades académicas.

Destacó la participación de madres y padres de familia, a quienes la Seduc ha convocado para vigilar los planteles, al recordar que las escuelas forman parte del patrimonio de las comunidades.

“Ha habido muy buena respuesta de los padres de familia”, afirmó.

Herrera Maas aseguró que, pese a los robos registrados, ningún plantel ha tenido que suspender clases a causa de saqueos o daños, incluso cuando los delincuentes han sustraído cableado u otros materiales indispensables para la operación de las escuelas.

Precisó que, en caso de presentarse alguna afectación que impida impartir clases de manera presencial, la Seduc implementa actividades a distancia o en línea, evitando así que las y los estudiantes pierdan días de enseñanza.