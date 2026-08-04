“Ningún caso por desaparición está cerrado en Campeche", asegura el Secretario de Gobierno de Campeche

Luego de que la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CLBP) informara que al cierre de julio mantiene 171 casos de personas desaparecidas, el secretario de Gobierno, Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, aseguró que en Campeche ningún folio activo se considera concluido y que las acciones de búsqueda se mantienen.

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Abordado en un evento en Champotón, el funcionario señaló que la CLBP trabaja todos los días y reiteró que las autoridades no han bajado la guardia en la localización de personas. “Ningún caso está cerrado. La Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CLBP) está activa todos los días”, aseveró.

Sarmiento Maldonado destacó que el Gobierno de Campeche ha destinado cerca de dos millones de pesos para fortalecer las labores de búsqueda con tecnología especializada, incluyendo el uso de drones y recorridos en campo.

Por último, respecto al tema de un puente de paso de agua natural en Isla Arena, Calkiní, el declarante aseguró que ya se está atendiendo.