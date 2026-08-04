Komchén, Hopelchén protesta por 25 días sin agua potable

Pobladores de Komchén protestaron este martes en el palacio municipal y en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Hopelchén, debido a que desde hace 25 días no tienen agua potable.

El problema se originó porque el equipo de bombeo sumergible del pozo del SMAP no puede funcionar al no contar con el voltaje adecuado, presuntamente por un transformador quemado.

Alrededor de 40 pobladores, encabezados por el comisario municipal Silverio Che Chan, acudieron primero al palacio municipal, donde fueron atendidos por el secretario del Ayuntamiento Herminio May Dzib y el director del SMAP Pedro Osorio Zapata. Los funcionarios aclararon que el problema corresponde a la CFE, ya que las variaciones de energía eléctrica quemaron la bomba sumergible.

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Posteriormente, los pobladores se trasladaron a las oficinas de la CFE en la colonia San Román, donde exigieron diálogo con el encargado Carlos Vázquez, quien aseguró que el problema se está atendiendo y se comprometió a acudir de inmediato a Komchén. Los manifestantes aceptaron darle un voto de confianza, pero advirtieron que si no se resolvía ese mismo día, lo retendrían junto con su camioneta.

El comisario municipal recordó que la bomba nueva instalada por el Ayuntamiento no puede operar por la falta de voltaje, y que la comuna abastece agua mediante pipas cada tercer día, lo que ya no satisface a la población. Señaló además que ha solicitado a la CFE atender el problema desde diciembre de 2024, incluyendo la poda de árboles que afectan el tendido eléctrico, sin obtener respuesta.

Finalmente, los pobladores, junto con el directivo de la CFE, el secretario del Ayuntamiento y el director del SMAP, se trasladaron a la comunidad para tratar de solucionar el problema.