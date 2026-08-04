Motorepartidor lesionado en accidente en Belisario Domínguez, Ciudad del Carmen

Un motorepartidor sufrió una lesión en una pierna tras verse involucrado en un accidente de tránsito con un automóvil particular la tarde de este martes en calles de la colonia Belisario Domínguez, en Ciudad del Carmen.

El percance ocurrió sobre la avenida Belisario Domínguez, en el cruce con la calle Candelaria, a las afueras de una tienda Oxxo, donde se registró la colisión entre un automóvil Nissan March rojo (placas DJD-797-C) y una motocicleta Vento roja (matrícula 16GYL4) utilizada por un repartidor de servicio a domicilio.

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Las causas del accidente no pudieron ser determinadas de inmediato, por lo que corresponderá a las autoridades establecer la mecánica del percance y deslindar responsabilidades.

Tras el impacto, el motociclista quedó con una lesión en la pierna, lo que motivó la intervención de paramédicos de Protección Civil, quienes le brindaron atención prehospitalaria. Se determinó que sus lesiones no ameritaban traslado hospitalario.

Elementos de seguridad acudieron para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la zona mientras se realizaban las diligencias.

El conductor del Nissan March dio aviso a su aseguradora para llegar a un acuerdo con el motociclista y cubrir los daños ocasionados, evitando que el caso fuera turnado a instancias legales.

Finalmente, ambas partes permanecieron en el lugar a la espera de los ajustadores para resolver la situación conforme a los procedimientos establecidos.