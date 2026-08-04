¡Otra vez! Ayuntamiento de Campeche clausura construcción de viviendas para el bienestar

La directora de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (Codesvi), Elvira de la Peña Abreu, afirmó que la clausura preventiva aplicada por el Ayuntamiento de Campeche representa un nuevo obstáculo para el desarrollo habitacional Tamarindos, proyecto impulsado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) que contempla la construcción de casas para familias de escasos recursos.

La funcionaria señaló que la suspensión afecta directamente a 303 familias campechanas que esperan acceder a una vivienda, por lo que consideró que el desarrollo no debe convertirse en un tema de confrontación política. Recordó que el objetivo del proyecto es ofrecer patrimonio a quienes no cuentan con casa propia y garantizar mejores condiciones de vida.

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De la Peña Abreu aseguró que el Gobierno estatal mantendrá su respaldo y recurrirá a vías institucionales y legales para que los trabajos continúen dentro del marco jurídico. Indicó que se buscará el diálogo con las instancias correspondientes, aunque reiteró que defenderán el derecho de las familias beneficiarias a una vivienda digna.

La clausura preventiva ocurrió el lunes 3 de agosto y representa la segunda ocasión en que el Ayuntamiento de Campeche detiene la construcción del desarrollo habitacional ubicado en la colonia Cuatro Caminos.

Hace tres meses, la administración municipal suspendió los trabajos al colocar sellos de clausura en el predio. Sin embargo, el 9 de julio, la Conavi logró retirar esas restricciones tras obtener una resolución favorable del Tribunal de Justicia Administrativa, instancia que permitió la reanudación de la obra.