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Jueves violento en Cancún: Hombre muere tras ser atacado a balazos en la SM 222

La víctima habría recibido tres disparos, lo que le causaron la muerte al lugar; paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Por Erick Díaz

6 de ago de 2026

1 min

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De manera preliminar trascendió que hubieron dos personas detenidas
De manera preliminar trascendió que hubieron dos personas detenidas / Erick Díaz

Un ataque armado sobre la calle Felipe Carrillo Puerto las inmediaciones de la SM 222, fraccionamiento Paseos Kabah, dejó sin vida a una persona la cual recibió tres impactos de arma de fuego.

Al momento de arribar los cuerpos de emergencia notificaron que ya no contaba con signos vitales.

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La zona fue acordonada por elementos policiacos y efectivos del ejército mexicano hasta el arribo de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado para realizar el embalaje de los casquillos percutidos y el levantamiento del cuerpo.

De manera preliminar trascendió que hubieron dos personas detenidas tras este violento hecho.

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