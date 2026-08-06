Jueves violento en Cancún: Hombre muere tras ser atacado a balazos en la SM 222

Un ataque armado sobre la calle Felipe Carrillo Puerto las inmediaciones de la SM 222, fraccionamiento Paseos Kabah, dejó sin vida a una persona la cual recibió tres impactos de arma de fuego.

Al momento de arribar los cuerpos de emergencia notificaron que ya no contaba con signos vitales.

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La zona fue acordonada por elementos policiacos y efectivos del ejército mexicano hasta el arribo de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado para realizar el embalaje de los casquillos percutidos y el levantamiento del cuerpo.

De manera preliminar trascendió que hubieron dos personas detenidas tras este violento hecho.