¡Por las nubes! ¿Cuánto cuesta el kilo de pulpo en Campeche hoy?

Poco a poco se ajustan los precios del kilo de pulpo en este inicio de temporada, al registrar un incremento de 70 hasta 100 pesos a pie de playa y hasta 130 en mercados de mariscos, municipales y redes sociales.

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En cuanto a su costo preparado o cocido por las “Pulperitas”, instaladas desde hace más de 20 años en las avenidas Dársena de Campeche y Malecón Pedro Sainz de Baranda, las comerciantes mantienen precios del año pasado, entre 70 y 80 pesos los chicos y 100 los regulares, además de la promoción de cuatro por 200.

Pulpo gigante de un kilo sorprende en las costas campechanas

Los pescadores a pie de playa venden entre 85 y 90 pesos, mientras que al público se ofrece en 100 pesos el kilo, incrementándose en mercados y supermercados, señaló Armando Arenivar, dueño de una embarcación.

Por su parte, Leticia Hernández Martín, “La Tía Lety”, con 25 años vendiendo pulpo cocido en la avenida Dársena, mantiene promociones como tres por 200 con pilón.

¡Pulpo por las nubes! Precios alcanzan hasta 130 pesos en Campeche

Para los familiares de pescadores, la venta de pulpo cocido representa un ingreso extra para solventar gastos escolares. Sin embargo, reconocen que en los últimos cinco años las ventas han bajado por la competencia en avenidas y redes sociales, donde algunos evitan pagar impuestos municipales.

Pulperitas resisten la crisis con promociones, mientras el mercado se encarece

La captura de pulpo mejora, con ejemplares de hasta un kilo por pieza, aunque los ribereños pidieron reforzar la vigilancia contra artes de pesca ilegales, como el uso de llantas y bloques de cemento, que dañan el ecosistema marino.