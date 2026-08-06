Rescatan a dos menores que estuvieron a punto de ahogarse en la playa de Progreso

Una tragedia fue evitada en la costa yucateca gracias a la rápida intervención de elementos de la Secretaría de Marina, quienes rescataron a dos menores de edad que estuvieron a punto de ahogarse en aguas de la playa de Progreso.

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El auxilio se registró como parte de la Operación Salvavidas Verano 2026, cuando personal de la Armada de México adscrito a la Novena Zona Naval realizaba recorridos de vigilancia en las inmediaciones del Muelle de Chocolate, ubicado en el malecón internacional.

Al detectar que los menores se encontraban en peligro dentro del mar, los elementos navales ingresaron de inmediato para ponerlos a salvo y, una vez en tierra firme, personal de Sanidad Naval les brindó atención médica. Ambos fueron reportados estables, sin que fuera necesario su traslado de emergencia a un hospital.

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Exhortos

La Secretaría de Marina reiteró que mantiene desplegado personal de salvavidas en las principales playas del estado como parte del operativo vacacional, con el propósito de prevenir accidentes y responder oportunamente a cualquier emergencia que ponga en riesgo la vida de los visitantes.