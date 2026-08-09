Preparativos en San Román para fiestas del Cristo Negro

Los preparativos para una de las celebraciones religiosas más importantes de Campeche ya comenzaron en el Santuario del Cristo Negro, Señor de San Román, donde personal y colaboradores iniciaron el armado de estructuras que serán utilizadas para la veneración de la sagrada imagen durante las fiestas patronales.

El movimiento en el tradicional barrio de San Román anticipa el inicio de una de las celebraciones con mayor arraigo entre las familias campechanas, que este año estarán enmarcadas en el 461 aniversario de la llegada del Cristo Negro a Campeche.

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Entre los trabajos que ya se realizan en el Santuario destaca la instalación y montaje de estructuras destinadas a facilitar la veneración de la imagen durante las próximas semanas, como parte de la preparación del recinto para recibir a los fieles que acudirán a participar en las actividades religiosas.

El momento central que marcará el inicio de las fiestas será la Solemne Bajada de la Imagen del Cristo Negro, programada para el próximo sábado 15 de agosto, una vez concluida la Santa Misa de las 17:00 horas.

Con esta ceremonia comenzará formalmente el periodo de fiestas patronales, que se extenderá hasta el 27 de septiembre de 2026, con diversas actividades religiosas y tradicionales.

Aunque ya se trabaja en la preparación del Santuario, el programa completo de las celebraciones todavía no ha sido presentado. El calendario oficial de actividades será dado a conocer el próximo miércoles, cuando se informarán las fechas y horarios de las celebraciones que acompañarán la fiesta patronal.

La preparación del recinto ocurre además en el marco de la historia del barrio de San Román, que este 9 de agosto conmemora 463 años de llevar este nombre. Fue el 9 de agosto de 1563 cuando San Román Mártir fue elegido como patrono y protector de los naboríos, dando origen al nombre de este tradicional sector de la ciudad.

Desde entonces, San Román quedó estrechamente ligado a la vida religiosa y cultural de Campeche. Con el paso de los siglos, el barrio se consolidó como el escenario de una de las devociones más arraigadas de la Entidad: la del Cristo Negro, cuya imagen se convirtió en símbolo de identidad y fe para generaciones de campechanos.