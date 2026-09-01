¿Se prohibirán los celulares en las escuelas de Campeche? Esto dice la Seduc

Las tecnologías de la información son necesarias para fortalecer el aprendizaje, pero su uso debe ser responsable y moderado, coincidieron docentes de Campeche durante los Consejos Técnicos Escolares (CTE), realizados los días 24 y 25 de agosto, en el marco de la propuesta del Gobierno de México para regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos en los planteles educativos.

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El titular de la Secretaría de Educación (Seduc), Candelario Jesús Pacheco Pacheco, informó que durante la fase intensiva de los CTE se aplicó una encuesta entre los maestros para conocer su percepción sobre la importancia y pertinencia de utilizar teléfonos celulares dentro de las escuelas. El funcionario destacó que el sentir general fue favorable a las tecnologías, aunque con la condición de que sean utilizadas de manera adecuada.

“Todos los maestros estamos de acuerdo en que las tecnologías de la información son necesarias, pero hay que saber utilizarlas”, señaló, al advertir que el uso excesivo de los dispositivos puede generar efectos contrarios a los objetivos educativos.

Explicó que uno de los propósitos de la Nueva Escuela Mexicana es formar estudiantes con pensamiento crítico, capaces de observar, analizar y construir sus propias opiniones. No obstante, consideró que el acceso permanente a grandes cantidades de información mediante los teléfonos celulares puede propiciar una actitud pasiva en los alumnos.

El debate cobra relevancia luego de que meses atrás el Partido del Trabajo (PT) planteara en el Congreso del Estado una iniciativa para retirar definitivamente los teléfonos celulares durante las clases. Sin embargo, Pacheco Pacheco aclaró que todavía no existe una determinación definitiva y que serán las madres y los padres de familia, junto con los docentes, quienes tendrán participación en la decisión sobre el futuro de estos dispositivos en las escuelas.

Para definir los criterios que regirán durante el actual ciclo escolar, el secretario de Educación participará el jueves 3 de septiembre en Chetumal, Quintana Roo, en una reunión y foro de carácter nacional encabezado por el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

En este encuentro se abordará como tema primordial la regulación del uso de celulares en los planteles y se analizarán los resultados de las encuestas realizadas durante los CTE del 24 y 25 de agosto.

La Seduc adelantó que, después de esta reunión nacional, se contará con información más precisa sobre las condiciones y lineamientos que se aplicarán en Campeche.