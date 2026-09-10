Conductor se distrae con curso en línea y vuelca en carretera cerca de Huay-Pix

Un vehículo particular se volcó a la altura del poblado de Huay-Pix, en el tramo carretero que conecta con Xul-Há, a la altura del Puente del Kilómetro 19, sin que se reportaran personas lesionadas, de acuerdo con el reporte de las corporaciones que atendieron el percance.

De acuerdo con la información recabada, elementos arribaron al lugar alrededor de las 17:15 horas, a la entrada del poblado de Huay-Pix sobre la carretera federal, donde localizaron un automóvil tipo Spark, de color negro, con placas de circulación UUK-625-N del estado de Quintana Roo, el cual se encontraba volcado a un costado de la vialidad, entre la maleza.

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En el sitio fue localizado el conductor y propietario de la unidad, un hombre que se identificó como empleado de Banco Azteca, quien no presentó lesiones. De acuerdo con su propio relato a los elementos que acudieron al lugar, se encontraba de regreso de su trabajo con dirección a su domicilio cuando, al ir tomando un curso en línea durante el trayecto, se distrajo por un instante y perdió el control del vehículo, saliéndose del rodamiento hacia la maleza.

Personal de la Guardia Nacional se hizo cargo de la atención de los hechos en el lugar, realizando las diligencias correspondientes.

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Autoridades de tránsito han señalado en distintas ocasiones que el uso de dispositivos electrónicos o la realización de actividades ajenas a la conducción, como consultar contenidos en línea al volante, representa un factor de riesgo que incrementa las probabilidades de sufrir accidentes viales, particularmente en tramos carreteros donde la velocidad de circulación suele ser mayor que en zonas urbanas.

Pese a los daños materiales visibles en la unidad, el hecho no derivó en afectaciones mayores a la circulación, ya que los propios elementos que atendieron el reporte se encargaron de resguardar la zona mientras se realizaban las maniobras correspondientes, tras lo cual el tránsito se reanudó con normalidad en el tramo carretero.