Les quitan 100 pesos ‘pal chesco’: Investigan a policías de Campeche por pedir dinero en un retén

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, SPSC, informó que serán investigados los policías municipales de Palizada que aparecen en un video difundido en redes sociales, en el que se señala un presunto cobro irregular a un motociclista durante una revisión carretera.

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La grabación, con una duración aproximada de un minuto y 44 segundos, habría sido realizada en el puesto de control de Adelayda, en la zona limítrofe entre Campeche y Tabasco. En las imágenes se observa a varios agentes uniformados dialogando con dos motociclistas detenidos a un costado de la carretera.

Durante la conversación, uno de los policías le advierte a uno de los viajeros que presuntamente tendría que regresar porque no contaba con licencia de conducir ni seguro. También le indica que elaboraría un documento y que podría retenerle documentación mientras regularizaba su situación.

Sin embargo, conforme avanza el diálogo, se escucha una referencia a entregar dinero “pal chesco”. El agente extiende la mano hacia el motociclista y, aunque la posición de la cámara impide distinguir con total claridad el objeto intercambiado, aparentemente recibe algo antes de permitir que los viajeros continúen su camino.

La grabación habría sido realizada en el puesto de control de Adelayda. / Especial

Después de retirarse del lugar, uno de los motociclistas asegura que a su compañero le habrían quitado 100 pesos, cantidad que presuntamente entregó para evitar mayores complicaciones durante la revisión.

SPSC confirma que son policías municipales de Palizada

Ante la difusión del video, la SPSC confirmó que los elementos que aparecen en la grabación pertenecen a la Policía Municipal de Palizada.

La dependencia estatal explicó que la Dirección de Seguridad Pública de dicho municipio informó mediante un oficio a la Contraloría del Ayuntamiento sobre los hechos, con el objetivo de que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine lo que proceda conforme a derecho.

La SPSC confirmó que los agentes pertenecen a la Policía Municipal de Palizada. / Especial

Debido a que los agentes están adscritos a la corporación municipal, serán las autoridades de Palizada las encargadas de dar seguimiento al caso y, en su caso, establecer las responsabilidades correspondientes.

La SPSC señaló que cualquier denuncia relacionada con la actuación de servidores públicos debe ser atendida por las instancias competentes y con respeto al debido proceso. Hasta ahora, no se ha informado si los policías fueron separados temporalmente de sus funciones mientras se desarrolla la investigación.

JGH