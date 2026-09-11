¿Por qué pueden multar a un contador con más de un millón de pesos? Esto explica el Colegio de Campeche

Las y los contadores públicos enfrentan sanciones que superan el millón de pesos por no avisar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presuntas operaciones ilícitas por parte de las empresas, entre ellas el 'lavado de dinero'. Por tal razón, estos profesionales mantienen una capacitación constante para fortalecer sus conocimientos y asesorar adecuadamente a sus clientes en el cumplimiento de la normativa.

De acuerdo con el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Campeche A.C., Carlos Jesús Sosa Bautista, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos cuenta con una comisión especializada en prevención de lavado de dinero, encargada de analizar las disposiciones, generar propuestas y fortalecer la preparación de los profesionistas en esta materia.

Noticia Destacada Maniobra sin precaución y lluvia provocan accidente vial en la colonia Petrolera, Ciudad del Carmen

Destacó que incluso existe una certificación especializada, mediante la cual los contadores adquieren conocimientos específicos para atender las obligaciones relacionadas con la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta preparación cobra relevancia debido a que existen diversos sectores considerados sujetos obligados, entre ellos notarías, arrendadores y negocios dedicados a la compraventa de vehículos, entre otros giros.

Sosa Bautista advirtió que la omisión en la presentación de un aviso relacionado con operaciones de lavado de dinero puede representar una sanción superior al millón de pesos, por lo que los profesionales del ramo deben mantenerse actualizados para evitar que sus clientes incurran en irregularidades por desconocimiento.

Explicó que las autoridades fiscales ya realizan inspecciones para verificar que empresas y personas obligadas cumplan con las medidas establecidas. Aunque consideró que Campeche no presenta una alta incidencia de este tipo de operaciones, sostuvo que existe la necesidad de mantener vigilancia y reforzar la asesoría especializada.

El presidente del Colegio también recordó que la legislación establece límites para el uso de efectivo en determinadas operaciones, como la adquisición de vehículos y bienes inmuebles, con el propósito de prevenir que recursos de procedencia ilícita ingresen al sistema económico formal.

SEMANA DE LA CONTADURÍA

En este contexto de actualización, del 21 al 25 de septiembre se llevará a cabo la Semana de la Contaduría 2026, dirigido principalmente a sus agremiados, pero abierto también a empresarios, asesores y público interesado.

El programa contempla conferencias sobre temas laborales, actualización fiscal, prevención del lavado de dinero y ética profesional, entre otros asuntos de actualidad, con la participación de ponentes especializados.

Como parte de las actividades, el 19 de septiembre se realizará una carrera de cinco y 10 kilómetros, abierta tanto a los integrantes del colegio como al público en general. Las inscripciones y detalles se encuentran disponibles a través de las redes sociales del organismo.