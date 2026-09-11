Guía para conducir en el Centro de Mérida: límites de velocidad y dónde NO estacionarse

Conducir por el Centro Histórico de Mérida requiere prestar atención a los señalamientos y a las condiciones particulares de las calles, debido al constante movimiento de automóviles, transporte público, peatones y otros usuarios de la vía.

Además de conocer las rutas y calles por las que se puede circular, es importante identificar las restricciones que existen para detener o dejar un vehículo, ya que algunos espacios están destinados exclusivamente a determinadas maniobras o usuarios.

Para evitar infracciones y contribuir a una circulación más segura, esta guía reúne algunas de las principales reglas que deben considerar quienes conducen por el primer cuadro de Mérida, especialmente en materia de velocidad y estacionamiento.

Límites de velocidad para conducir en el Centro de Mérida

El Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán establece que, cuando no exista un señalamiento que indique una velocidad diferente, el límite máximo en calles es de 40 km/h. En vialidades primarias y avenidas divididas por camellón, el límite general es de 60 km/h.

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También existen sitios donde el límite puede ser menor. Por ejemplo, frente a escuelas, hospitales, templos y centros de reunión debidamente señalizados, el máximo establecido por el reglamento es de 20 km/h.

En todos los casos, los conductores deben atender primero los señalamientos instalados en cada calle, ya que estos pueden establecer límites específicos de velocidad.

Dónde NO se debe estacionar en el Centro de Mérida

Uno de los principales puntos que deben revisar los automovilistas antes de dejar su vehículo es la señalización de la calle.

El reglamento contempla diversas restricciones para evitar que los automóviles obstruyan el tránsito, el transporte público, los accesos o las zonas destinadas a peatones y personas con discapacidad.

Línea amarilla: no se debe estacionar junto a guarniciones pintadas de amarillo, pues esta señalización indica una restricción para dejar vehículos. Las disposiciones de tránsito contemplan como infracción estacionarse al lado de guarniciones pintadas de amarillo.

no se debe estacionar junto a guarniciones pintadas de amarillo, pues esta señalización indica una restricción para dejar vehículos. Las disposiciones de tránsito contemplan como infracción estacionarse al lado de guarniciones pintadas de amarillo. Áreas de ascenso y descenso de pasajeros: estos espacios están destinados exclusivamente para que los pasajeros puedan subir o bajar de los vehículos. Por ello, no deben utilizarse como estacionamiento, incluso si la detención es por algunos minutos.

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Paraderos de autobuses: tampoco se debe dejar un automóvil en los espacios destinados a las paradas del transporte público, debido a que puede impedir que las unidades se acerquen correctamente al sitio y dificultar el ascenso y descenso de pasajeros.

tampoco se debe dejar un automóvil en los espacios destinados a las paradas del transporte público, debido a que puede impedir que las unidades se acerquen correctamente al sitio y dificultar el ascenso y descenso de pasajeros. Áreas para personas con discapacidad: los cajones reservados para personas con discapacidad deben permanecer libres para los vehículos que cuenten con la autorización correspondiente. El reglamento contempla sanciones por estacionarse en estos espacios sin contar con la placa o tarjetón respectivo.

La recomendación para quienes circulen por el Centro de Mérida es revisar la señalización horizontal y vertical antes de estacionarse y utilizar únicamente los espacios permitidos.

Esto permite evitar multas y, al mismo tiempo, mantener libres las zonas destinadas al transporte público, peatones y personas con movilidad reducida.