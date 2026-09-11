Subestación eléctrica de Atasta registra gran avance y prevén concluirla en diciembre

La construcción de la subestación eléctrica de Atasta registra un avance significativo y mantiene como fecha prevista de conclusión el próximo 31 de diciembre, informó Carlos García Basto, director general de la Agencia de Energía del Estado de Campeche. Señaló que la obra presenta un nivel alto de desarrollo.

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Explicó que en el proyecto participan dos empresas, con responsabilidades específicas en las áreas de ingeniería civil y eléctrica. Ambas compañías desarrollan sus respectivos trabajos de manera simultánea, lo que permite atender distintos componentes de la obra y mantener el calendario establecido para su conclusión.

El director general de la Agencia de Energía de Campeche indicó que el avance puede apreciarse desde el acceso a las instalaciones, cuya entrada permanece abierta. Aunque no proporcionó una cifra sobre el progreso, sostuvo que la construcción se encuentra en una etapa avanzada y que la fecha comprometida para su conclusión permanece sin cambios.

La obra forma parte de las acciones destinadas a fortalecer la infraestructura eléctrica de la zona de Atasta, donde también se requieren trabajos de mantenimiento y rehabilitación en las líneas existentes. En este sentido, García Basto informó que la Comisión Federal de Electricidad, CFE, contempla varios proyectos para atender diferentes puntos de la red eléctrica en la entidad.

Entre las acciones previstas se encuentran la rehabilitación de líneas, recalibración y potencialización de la infraestructura. Estos trabajos buscan mejorar las condiciones de operación de la red y reforzar su capacidad ante las necesidades de suministro que existen en distintas regiones del estado.

JGH