¿Sin planes el 16 de septiembre? Conoce los mejores cenotes para visitar a una hora de Mérida

El próximo 16 de septiembre será una oportunidad para salir de la rutina y aprovechar el día de descanso con una escapada cerca de Mérida.

Para quienes buscan refrescarse y disfrutar de un espacio natural sin alejarse demasiado de la capital yucateca, los cenotes son una de las alternativas más atractivas.

Yucatán cuenta con numerosas opciones para nadar y pasar el día en aguas cristalinas, varias de ellas ubicadas en municipios que se encuentran aproximadamente a una hora de Mérida.

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Cenotes cerca de Mérida para visitar el 16 de septiembre

Los cenotes son opciones para disfrutar en los días inhábiles en Yucatán al combinar la tranquilidad con las temperaturas calurosas que caracterizan al estado.

Cenote Santa Bárbara — Homún

Cenote Tza Ujun Kat — Homún

Cenote Chelentún — Cuzamá

Cenote Chaczinicche — Cuzamá

Cenote Bolonchoojol — Cuzamá

Cenote X'batún — Abalá

Cenote Dzombakal — Abalá

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Homún y Cuzamá son de las opciones más cercanas para una escapada desde Mérida. Por ejemplo, el cenote Tza Ujun Kat se localiza a 60 kilómetros de la capital yucateca, mientras que Chelentún se encuentra a 57 kilómetros.

¿Por qué será día inhábil el 16 de septiembre en Yucatán?

El 16 de septiembre es día de descanso obligatorio en México debido a la conmemoración del inicio de la Independencia de México, fecha que recuerda el movimiento iniciado en 1810 con el llamado de Miguel Hidalgo.

Por este motivo, el 16 de septiembre forma parte de los días de descanso oficial y muchas personas aprovechan la fecha para realizar actividades recreativas, viajes cortos o visitar destinos turísticos cercanos.