Polvo del Sahara en Yucatán: los mejores lugares para ver atardeceres rojizos del 13 al 15 de septiembre

El Polvo del Sahara llegará a Yucatán entre el domingo 13 y el martes 15 de septiembre, con una concentración de leve a moderada, informó Protección Civil de Yucatán (Procivy).

La presencia de estas partículas en la atmósfera modificará temporalmente las condiciones del cielo y la visibilidad en distintos puntos del estado.

De acuerdo con el reporte, el ingreso del polvo podría generar un ambiente brumoso, reducción de la visibilidad y tardes con tonalidades rojizas, debido a la presencia de partículas suspendidas en la atmósfera.

Este fenómeno puede dar al cielo colores distintos a los habituales durante la puesta del Sol, por lo que las tardes de estos días podrían ofrecer buenas oportunidades para tomar fotografías.

Hasta el momento, los modelos meteorológicos no confirman un episodio de mala calidad del aire en Yucatán, por lo que las autoridades mantienen una vigilancia preventiva.

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La concentración prevista es de leve a moderada y no se ha establecido un escenario de afectación generalizada por contaminación atmosférica.

Estos son los mejores lugares de Yucatán para ver los atardeceres rojizos

Para quienes quieran aprovechar el aspecto que podría adquirir el cielo durante estos días, los espacios abiertos y sitios con una vista amplia hacia el horizonte pueden ser buenas opciones:

Playas de Yucatán: Progreso, Chicxulub Puerto, Telchac Puerto, San Crisanto, Sisal, Celestún y El Cuyo.

Progreso, Chicxulub Puerto, Telchac Puerto, San Crisanto, Sisal, Celestún y El Cuyo. Cenotes: los espacios abiertos alrededor de algunos cenotes pueden convertirse en escenarios naturales para observar y fotografiar el cielo.

los espacios abiertos alrededor de algunos cenotes pueden convertirse en escenarios naturales para observar y fotografiar el cielo. Zonas arqueológicas: lugares como Chichén Itzá, Uxmal y otras zonas arqueológicas pueden ofrecer paisajes distintos.

lugares como Chichén Itzá, Uxmal y otras zonas arqueológicas pueden ofrecer paisajes distintos. Izamal: sus construcciones amarillas y calles del Centro Histórico pueden generar un contraste particular con los tonos rojizos, naranjas y dorados del cielo.

sus construcciones amarillas y calles del Centro Histórico pueden generar un contraste particular con los tonos rojizos, naranjas y dorados del cielo. Valladolid: sus espacios abiertos y edificios del Centro Histórico ofrecen diferentes escenarios para observar los cambios de color durante la tarde.

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Recomendaciones ante la llegada del Polvo del Sahara a Yucatán

Aunque la concentración prevista es de leve a moderada y no existe confirmación de un episodio generalizado de mala calidad del aire, el polvo puede provocar molestias en algunas personas sensibles a las partículas suspendidas. Quienes tienen enfermedades respiratorias deben mantenerse atentos a las condiciones y limitar su exposición si presentan molestias.

Para quienes salgan a fotografiar los atardeceres, lo recomendable es elegir espacios abiertos y consultar las condiciones meteorológicas antes de trasladarse, ya que la presencia de nubes, humedad y otros factores puede modificar la intensidad de las tonalidades rojizas.

También es importante respetar los horarios y las restricciones de acceso en cenotes, zonas arqueológicas y otros sitios turísticos.

El fenómeno se prevé del domingo 13 al martes 15 de septiembre, por lo que esos días podrían presentarse algunas de las tardes con cielos más brumosos y rojizos en distintos puntos de Yucatán.