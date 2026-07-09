Congreso da 15 días a Gobierno y CFE para informar sobre la Subestación Eléctrica de Atasta

Por unanimidad, diputados de Morena, PRI, MC, PAN, PVEM y PT aprobaron exhortar al Poder Ejecutivo estatal y a la Comisión Federal de Electricidad, CFE, a garantizar un servicio de energía eléctrica continuo, eficiente y de calidad en la Península de Atasta.

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Durante sesión ordinaria, la LXV Legislatura avaló un dictamen de la Comisión de Desarrollo Energético Sustentable que también emplaza a las autoridades estatales y federales a rendir cuentas, al establecer que deberán informar al Poder Legislativo, en un plazo máximo de 15 días naturales, sobre el estado que guarda el proyecto de construcción de la Subestación Eléctrica en dicha Junta Municipal, así como las acciones emprendidas para fortalecer el suministro en la región. Además, solicita a la CFE valorar mecanismos para atender de manera integral a los usuarios, entre ellos posibles esquemas de regularización de adeudos u otras medidas de apoyo.

El dictamen sostiene que los constantes apagones afectan actividades económicas, servicios de salud, educación y la conservación de alimentos y medicamentos, por lo que el Congreso considera indispensable fortalecer la rendición de cuentas y la coordinación institucional para garantizar un servicio básico para la población.

En la misma sesión se aprobó un dictamen de la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia para reformar diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles del Estado, con el fin de eliminar la clasificación de adopción simple o plena, dejando únicamente la figura jurídica de la adopción, con el propósito de evitar cualquier distinción que pudiera vulnerar los principios de igualdad, no discriminación e interés superior de la niñez.

El Congreso pidió a la CFE analizar mecanismos para apoyar a usuarios con adeudos. / Alejandro Balan

Asimismo, se armoniza la legislación estatal con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se actualiza el lenguaje jurídico para incorporar términos incluyentes. Entre los cambios también se sustituyen referencias a la adopción simple, plena e internacional por adopción local e internacional; se deroga el procedimiento para convertir una adopción simple en plena y se reconoce que las personas adoptadas tendrán los mismos derechos sucesorios que las hijas e hijos.

Previamente, el Pleno aprobó exhortar a la Secretaría de Protección Civil del Estado, Seprocicam, y a los 13 ayuntamientos a reforzar las acciones preventivas ante la temporada de lluvias y ciclones tropicales.

El dictamen plantea fortalecer la limpieza de drenajes y alcantarillados, el desazolve de canales y zanjas de desfogue, la poda preventiva de árboles que representen riesgos y la revisión de postes e infraestructura de alumbrado público deteriorada, con el objetivo de reducir riesgos para la población y proteger su patrimonio. El exhorto recuerda que Campeche cuenta con 511 refugios temporales habilitados, pero advierte que las condiciones climatológicas hacen necesario ampliar la coordinación entre autoridades para prevenir afectaciones por fenómenos hidrometeorológicos.

JGH