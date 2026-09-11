Aseguran 150 toneladas de autopartes en Xochimilco; detienen a seis presuntos integrantes de grupo delictivo

Autoridades capitalinas y federales aseguraron 150 toneladas de autopartes durante un operativo realizado en Xochimilco, Ciudad de México, donde también fueron detenidos seis hombres presuntamente relacionados con actividades de almacenamiento, desmantelamiento y comercialización de vehículos robados.

El despliegue formó parte de la Estrategia Integral Contra el Robo de Autopartes y Vehículos y se realizó en un inmueble ubicado en la colonia Las Ánimas Santiago Tulyehualco.

Las investigaciones previas y trabajos de inteligencia permitieron obtener una orden de cateo para revisar una bodega en la que se localizaron diferentes piezas automotrices.

¿Qué encontraron las autoridades durante el cateo en Xochimilco?

Durante la inspección fueron aseguradas aproximadamente 150 toneladas de autopartes, entre ellas cajas de dirección, ejes delanteros y traseros, puertas, facias, amortiguadores, vidrios, parabrisas, puentes vehiculares y cofres.

En el inmueble también se localizaron un arma de fuego, seis cartuchos útiles, 15 envoltorios con una sustancia con características similares a la metanfetamina y ocho teléfonos celulares.

Las autoridades pusieron a disposición del Ministerio Público los objetos asegurados para continuar con las investigaciones correspondientes.

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Seis hombres fueron detenidos durante el operativo

Los seis detenidos tienen entre 19 y 55 años y, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades, serían presuntos integrantes de un grupo dedicado al almacenamiento y desmantelamiento de vehículos robados.

También se les relaciona con la posible venta de autopartes y unidades sustraídas en la Ciudad de México y el Estado de México.

Las autoridades deberán determinar la situación jurídica de los detenidos y establecer el origen de las piezas localizadas dentro del inmueble.

#Importante l Como parte de los trabajos contra el Robo de Autopartes y Vehículos en la capital, policías de la @SSC_CDMX, en coordinación con el @GabSeguridadMX, aseguraron aproximadamente 150 toneladas de autopartes y detuvieron a seis hombres en un inmueble ubicado en la… pic.twitter.com/j7Ldc8dpP1 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) September 11, 2026

Aseguran otro inmueble en Iztapalapa

Como parte de investigaciones relacionadas con el robo de vehículos, policías capitalinos también ejecutaron una orden de cateo en un estacionamiento de la colonia Xalpa, en Iztapalapa.

En ese lugar fueron localizadas tres placas vehiculares, dos chasises, un permiso para circular y un motor automotriz.

El inmueble quedó asegurado mientras continúan las indagatorias para determinar si los objetos encontrados están relacionados con otros casos de robo de vehículos o autopartes en la capital.

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