Joaquín Díaz Mena da la bienvenida a Claudia Sheinbaum en Mérida; hoy presentará su Segundo Informe de Gobierno

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, dio la bienvenida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con motivo de su visita a Mérida este sábado 12 de septiembre, donde encabezará un evento para presentar los resultados de sus primeros dos años de administración.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal expresó su satisfacción por recibir nuevamente a la Presidenta en Yucatán y señaló que la visita permitirá compartir con las familias yucatecas los avances alcanzados durante los primeros dos años del Gobierno de México.

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“¡Bienvenida a Yucatán, Presidenta!”, publicó Díaz Mena en su mensaje, en el que destacó que es un gusto recibir a Sheinbaum Pardo en el estado para compartir con la población los resultados de este periodo de gobierno.

Claudia Sheinbaum presentará resultados en Mérida

La presidenta Claudia Sheinbaum regresará a Mérida como parte de la gira nacional denominada “Honestidad y Resultados”, mediante la cual presenta un balance de las acciones realizadas durante los primeros dos años de su administración.

El encuentro se llevará a cabo a las 10:00 de la mañana de este sábado 12 de septiembre en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, ubicado en la colonia Revolución, al norte de Mérida.

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Durante la presentación se darán a conocer los principales trabajos, proyectos y obras federales desarrollados en Yucatán durante los dos primeros años del actual Gobierno de México, incluyendo aquellas acciones que ya fueron concluidas y las que continúan en proceso.

Joaquín Díaz Mena acompañará a la Presidenta durante su visita

En el evento, Claudia Sheinbaum estará acompañada por el gobernador Joaquín Díaz Mena, así como por autoridades de los gobiernos federal y estatal.

La visita forma parte de las actividades con las que la Presidenta realiza un recorrido por distintas entidades del país para informar sobre los resultados de los primeros dos años de su administración.

Para Yucatán, la presentación permitirá conocer el balance de los proyectos y acciones federales desarrollados en el estado durante este periodo.