Adelantan el Simulacro Nacional en Hopelchén por el megapuente: Así fue la evacuación en bachillerato

En el marco del Segundo Simulacro Nacional 2026, en el Centro de Estudios de Bachillerato “Jerónimo Baqueiro Foster” de esta ciudad de Hopelchén, este martes se realizó con éxito un simulacro de sismo, evacuación y rescate.

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En este ensayo participaron brigadistas de Protección Civil y Seguridad Ciudadana, socorristas de la Asociación Nacional de Voluntarios en Emergencias y Desastres (Anved), del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y elementos de la Policía Municipal.

Durante el simulacro, un estudiante que no pudo salir de su salón tras la activación de la alerta y resultó presuntamente lesionado fue auxiliado por los paramédicos y trasladado en una ambulancia del SAMU al Hospital del IMSS-Bienestar “Dr. Pedro Lara y Lara” de esta ciudad.

La directora del plantel, la maestra Karla Solís Heredia, señaló que participó toda la población estudiantil, conformada por más de 300 alumnos, así como la plantilla docente, administrativa y de apoyo, que suma 35 trabajadores, sumándose así al Segundo Simulacro Nacional 2026.

Añadió que personal de Protección Civil del Ayuntamiento, paramédicos de Anved y SAMU, y agentes de la Policía Municipal se coordinaron con la Comisión de Protección Civil y Primeros Auxilios de la escuela para planear todo el protocolo, el cual calificó como un éxito.

La directora del plantel destacó que el ensayo, que inicialmente estaba planeado para el viernes 18 de septiembre, se adelantó debido al megapuente escolar anunciado por la gobernadora Layda Sansores San Román con motivo de los festejos patrios.

JGH