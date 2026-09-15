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Ko’ox amplía horario en Campeche por el Grito; dará servicio hasta las 2:00 de la madrugada

El transporte Ko’ox extenderá su horario hasta las 2:00 de la madrugada del 16 de septiembre para facilitar el regreso de quienes asistan al Grito en Campeche.

Jesús García

Por Jesús García

15 de sept de 2026

1 min

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El transporte Ko’ox ampliará su horario por las Fiestas Patrias.
El transporte Ko’ox ampliará su horario por las Fiestas Patrias. / Por Esto!

Las personas que acudan este martes 15 de septiembre a la celebración del Grito de Independencia y al concierto de La Original Banda El Limón contarán con servicio ampliado del transporte público Ko’ox para regresar a sus hogares.

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La empresa Movibus Campeche anunció que las unidades extenderán su horario de operación hasta las 2:00 de la mañana del miércoles 16 de septiembre, con motivo de las actividades de las Fiestas Patrias en la capital campechana.

La ampliación permitirá que los asistentes permanezcan durante la ceremonia del Grito y el baile de La Original Banda El Limón, presentación que comenzará después de la transmisión del acto nacional desde la Ciudad de México.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a utilizar el transporte público para regresar de manera segura. Sin embargo, el anuncio no precisa si habrá modificaciones en las rutas, paraderos especiales o cambios en la tarifa, por lo que se recomienda permanecer pendiente de nueva información.

La celebración se realizará en la Plaza de la República, donde desde las 17:30 horas habrá presentaciones musicales y de danza. También permanecerán cerradas la avenida 16 de Septiembre, la calle 8 y otras vialidades cercanas debido a la concentración de asistentes.

JGH

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