Más de 4 mil personas participan en el Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre en Mérida

Con la participación de 4 mil personas entre elementos de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, estudiantes de diferentes niveles educativos y asociaciones, se llevó a cabo el desfile conmemorativo por el 216 aniversario de la Independencia de México. El corazón del Centro Histórico de Mérida se pintó de los colores patrios, música y vítores del sentimiento patriótico de cientos de yucatecos.

En punto de las 07:45 de la mañana, el gobernador del Estado, Joaquín Díaz Mena, dio la autorización para comenzar con el recorrido, el cual abrió con el contingente de elementos de seguridad que protegen a los asistentes y los participantes de la marcha.

El primer bloque de participantes correspondiente a escuelas de nivel secundaria, medio superior y superior. En total, participaron 18 escuelas secundarias con 985 alumnos y 25 instituciones de nivel medio superior y superior con mil 420 participantes. Además, marcharon 50 miembros del personal de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado entre directores de planteles, directores de subsistemas educativos y administrativos.

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Algunas de los centros educativos participantes fueron la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), el Instituto Tecnológico de Mérida; la Escuela Normal Superior de Yucatán “Antonio Betancourt Pérez”, el Colegio de Bachilleres del Estado (Cobay), el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep); así como la Secundaria Federal No. 2 “José Emilio Vallado Galaz” y la Secundaria General No. 5 “Alfredo Barrera Vásquez”.

Uno de los contingentes más esperados fue el correspondiente a la Secretaría de Seguridad Pública. Encabezados por el Secretario de Seguridad Luis Felipe Saidén Ojeda a bordo de su unidad de patrullaje, la SSP demostró ante la ciudadanía la amplia capacidad de respuesta que tienen para salvaguardar la tranquilidad de los yucatecos por medio de vehículos, divisiones especiales, elementos de respuesta rápida, bomberos, paramédicos e inteligencia equipada con tecnología de vanguardia.

El contingente de Seguridad Pública constó de mil 96 elementos, 10 agrupamientos mixtos con 301 elementos y un agrupamiento de la Policía Municipal de Mérida con 275 personas. Durante su participación, reiteraron a la ciudadanía la importancia de utilizar de forma responsable el número de emergencia 911 y utilizarlo únicamente para reportar situaciones reales.

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Instituciones de respuesta rápida ante emergencias y de salud también se hicieron presentes. Entre estas estuvo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Cruz Roja Mexicana. Su participación destacó la importancia de la labor humanitaria y voluntaria para ayudar a las personas que sufren un percance y necesitan atención médica inmediata.

Las fuerzas armadas de la nación arribaron en un contingente conformado por la Marina Armada, el Ejército y la Guardia Nacional. Los primeros en arribar al derrotero fueron los elementos de la Marina con sus batallones, unidades caninas y vehículos de respuesta para operaciones en las costas.

Por su parte, el ejército abrió su participación con unidades de caballería portando banderas masivas con las que anuncian su inquebrantable valor por defender al Lábaro Patrio. Seguido, llegaron las escoltas de diferentes batallones de infantería, destacando las unidades conformadas únicamente por mujeres que se enlistan para defender a la nación. Los jóvenes del Servicio Militar Nacional encuadrados igual marcharon, mientras que aquellos que cumplen su servicio en modalidad sabatina formaron parte del equipo de seguridad en todo el desfile.

La Guardia Nacional recorrió las calles mostrando sus unidades de vigilancia en territorio, unidades especiales y miembros de atención a la ciudadanía, quienes representan el primer contacto entre la corporación de seguridad con el pueblo yucateco.

En total, el contingente de las fuerzas armadas incluyó a 559 elementos de la X Zona Militar y 164 de la 9a Zona Naval. A ellos se suman mil 315 armas, 6 banderas de guerra, 100 banderas nacionales, 60 banderines, 58 escoltas de bandera, 32 bandas de guerra, 88 guiones, estandartes, gallardetes y heraldos; 7 ambulancias; 56 motocicletas; 162 vehículos, 2 embarcaciones, 10 drones y 7 maquinarias pesadas entre remolques, volquetes y grúas.

Concluido el desfile se dio parte al gobernador Díaz Mena con los números finales anteriores, así como reportar que no hubo novedad en el desarrollo del evento, el cual se llevó a cabo de las 07:45 a las 09:11 de la mañana.

Desde el balcón principal de Palacio de Gobierno, el gobernador estuvo acompañado de autoridades de los tres órdenes gubernamentales, así como los comandantes de la 32 Zona Militar; general de Brigada Estado Mayor, Juan Manuel Mendoza Portillo; de la 9a Zona Naval, vicealmirante del Cuerpo General Diplomado Estado Mayor José Carlos Tinoco Castrejón; de la Zona Aérea Militar, coronel de la Fuerza Aérea Piloto Aviador Ángel Fernando Ortiz Serra; y el Coordinador de la Guardia Nacional en Yucatán, Hamlet Toledo Chelala.

Asimismo, destacó la presencia de la presidenta honoraria del DIF Yucatán, Wendy Méndez Naal; la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Noemí Peniche López, la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Erika Torres López.