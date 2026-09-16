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CFE anuncia apagón de 6 horas para este viernes 17 de septiembre: revisa horario y zonas afectadas

La Comisión Federal de Electricidad confirmó un corte de luz programado para este 17 de septiembre de 2026; conoce cuánto durará y qué zonas tendrán suspensión del servicio.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

16 de sept de 2026

1 min

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La recomendación para los habitantes de las zonas involucradas es cargar dispositivos electrónicos con anticipación
La recomendación para los habitantes de las zonas involucradas es cargar dispositivos electrónicos con anticipación / Archivo

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó sobre un corte de luz programado para este jueves 17 de septiembre de 2026, por lo que algunos usuarios deberán tomar precauciones ante la suspensión temporal del suministro eléctrico.

Los trabajos forman parte de labores de mantenimiento en la infraestructura eléctrica y tendrán una duración aproximada de seis horas.

La recomendación para los habitantes de las zonas involucradas es cargar dispositivos electrónicos con anticipación, desconectar aparatos sensibles y tomar previsiones en viviendas, comercios y centros de trabajo durante el periodo en el que permanecerá suspendido el servicio.

¿Dónde habrá corte de luz de la CFE este 17 de septiembre?

La suspensión afectará distintas zonas de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde los trabajos están previstos entre las 10:00 y las 16:00 horas.

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Las colonias y sectores contemplados son:

  • Zona Centro
  • Santa Luzía
  • San Antonio
  • Guadalupe
  • Cuxtitali
  • La Garita
  • La Candelaria

El suministro deberá restablecerse una vez que concluyan las labores previstas en la red eléctrica.

¿Cómo reportar un apagón a la CFE?

Si el corte de luz ocurre fuera de las zonas o los horarios programados, los usuarios pueden reportar la falla a través del número 071 o mediante la aplicación CFE Contigo.

Al momento de realizar el reporte es recomendable contar con el número de servicio que aparece en el recibo de electricidad, además de verificar previamente si la falla afecta únicamente al domicilio o también a otros usuarios de la zona.

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