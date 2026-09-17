Organizan “Kibifest” en Campeche para apoyar a Don Carlos tras perder su mercancía en la Feria de San Román

Ciudadanos convocaron a un “Kibifest” para apoyar a Don Carlos, conocido vendedor ambulante de kibis y tostaditas de seso que recorre las calles de Campeche con su tradicional pregón “De a peso la bolsa”, luego de que su mercancía terminara en el suelo durante una confrontación registrada en la Feria de San Román.

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La actividad se realizará este jueves 17 de septiembre, a partir de las 2:00 de la tarde, en la casa del comerciante, ubicada en la Privada 6, número 1, de la colonia Bellavista, a un costado de la colonia Benito Juárez.

La convocatoria, difundida mediante redes sociales, invita a los campechanos a acudir para comprarle toda su mercancía. La intención es ayudarlo a recuperar parte de los ingresos que habría perdido y convertir el incidente en una muestra de respaldo al comercio popular.

¿Por qué se organiza el “Kibifest”?

La iniciativa surgió después de que el miércoles 16 de septiembre se denunciara que la vitrina de Don Carlos fue derribada durante una discusión ocurrida sobre la avenida Fundadores. De acuerdo con las versiones difundidas, personas vinculadas con un puesto instalado por la feria le habrían pedido retirarse porque presuntamente no contaba con el mismo permiso para vender en la zona.

Tras la discusión, los kibis y las tostaditas de seso quedaron tirados, provocando que el vendedor perdiera la mercancía preparada para esa jornada. Personas presentes intervinieron para auxiliarlo y exigir el pago de los productos dañados. Hasta el momento, no se ha informado públicamente si recibió la reparación del daño o presentó una denuncia formal. El caso generó indignación en redes sociales.

JGH