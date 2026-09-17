En Campeche exigen cuentas claras de ‘Goverdi’; pide aclarar contrato millonario

Desde el Congreso del Estado, el diputado Jorge Salim Abraham Quijano señaló que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) seguirá exigiendo al Ayuntamiento de Campeche transparentar el manejo de la empresa “Goverdi”, al señalar que continúa ocultando información que fue negada a través de una solicitud realizada por regidores, pese a que se trata de recursos públicos y de servicios que impactan directamente a la población.

Para el legislador del tricolor, es lamentable que la Comuna campechana mantenga la postura de ocultar información, cuando debería explicar a la ciudadanía sobre el contrato millonario asignado a dicha empresa, que cobra más de un millón de pesos diarios por hacerse cargo de los servicios públicos desde 2024, por lo que, al cumplir los tres años, habrá recibido más de mil millones de pesos.

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La empresa se hace cargo de trabajos de bacheo, limpieza de avenidas, parques, canchas, áreas verdes y reparación de calles, así como de la atención del alumbrado público, drenaje y desazolve de drenajes, actividades que, en lo general, no ha cumplido al cien por ciento.

“El tema de ‘Goverdi’ es un tema que sí preocupa a la ciudadanía por el gran presupuesto que maneja, y es responsabilidad del Ayuntamiento de Campeche ser muy claros y transparentes en explicar cómo es la operatividad y qué tipo de relación tienen con esta empresa”, manifestó el diputado Abraham Quijano.

A pesar de las coincidencias que el PRI ha llegado a tener con Movimiento Ciudadano, el legislador Jorge Salim dijo que existe el compromiso con la ciudadanía de dejar claro este tema y conocer a detalle cómo se ejercen los recursos destinados a la prestación de estos servicios.

“Es un tema que desde el Congreso del Estado le damos seguimiento, y también nuestros propios regidores están haciendo su trabajo, como en el caso de Ricardo Medina, quien ha sido muy puntual al pedir esclarecer información sobre el tema, donde no le permiten tener acceso a la información del manejo de ‘Goverdi’”, indicó el diputado priista.

Por lo que, para el diputado, se debe fortalecer la investigación sobre la relación y manejo de la empresa “Goverdi”, al insistir en hacer un llamado a la Comuna a ser transparente con el manejo de los recursos del pueblo campechano.

“Ante la falta de resultados y las deficiencias en los servicios públicos, las autoridades del Ayuntamiento de Campeche deben asumir su responsabilidad de informar sobre el manejo de sus recursos, así como la privatización y los convenios de contrato con dicha empresa; y que, en lugar de que las cosas se aclaren, se oscurecen, las autoridades municipales deberían aclarar estos temas para que la ciudadanía no genere presunciones”, aseveró el diputado del Poder Legislativo local en Campeche.