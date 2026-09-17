Filey 2027 abre convocatoria al Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco

La trayectoria literaria, y no una obra en particular, será el eje del Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2027, cuya convocatoria está abierta para recibir propuestas de escritoras y escritores mexicanos, y de autores en español radicados en Estados Unidos.

La Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey) que organiza la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y la asociación académica UC-Mexicanistas convocan a instituciones, asociaciones, editoriales, académicos y escritores a postular a quienes consideren que cuentan con una trayectoria sobresaliente en las letras.

La directora de la Filey, María Teresa Mézquita Méndez, explicó que “lo particular del premio es que no es a una novela, o a un libro de poesía, o a un proyecto en especial, sino al conjunto de la obra del autor o autora”, señaló.

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Pueden ser nominados autores mexicanos que residan en el país o en el extranjero, escritores nacionalizados mexicanos que vivan en México y autores que escriban en español y radiquen en EE.UU.

Géneros literarios

Uno de los requisitos es que las personas propuestas cuenten con obra publicada en al menos cuatro géneros literarios. La convocatoria contempla, entre otras expresiones, novela, cuento, poesía, crónica, ensayo, reportaje, traducción y dramaturgia.

Las candidaturas deberán ser presentadas por asociaciones o instituciones académicas, civiles, culturales o editoriales con presencia reconocida en sus respectivos ámbitos. También se aceptarán propuestas respaldadas conjuntamente por cinco escritores o académicos con trayectoria.

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Para formalizar una candidatura se deberá enviar una carta de presentación de la persona propuesta, su currículum completo y un número telefónico de contacto. La documentación deberá remitirse en archivos PDF dentro de un ZIP a los correos premios.filey@correo.uady.mx y spooth@ucsb.edu.

Mézquita Méndez recordó que el galardón nació prácticamente a la par de la Filey y que su primer ganador fue precisamente José Emilio Pacheco. Desde el 2014 lleva el nombre del escritor mexicano y ha reconocido a diferentes figuras de las letras.

La entrega del reconocimiento se ha convertido también en uno de los actos representativos de la inauguración de la feria, por lo que llamó a identificar y postular trayectorias que consideren merecedoras del premio.

El plazo para recibir candidaturas concluirá el 30 de octubre del 2026, mientras que el nombre de la persona ganadora será anunciado el 6 de diciembre. El reconocimiento será entregado durante la inauguración de la Filey 2027, programada para el 13 de marzo del 2027.