Alertan por sujeto que vandaliza máquinas despachadoras de agua y tira tapas limpias en Dzitbalché

Un sujeto en presunto estado de ebriedad fue captado golpeando la máquina despachadora de agua purificada y tirando todas las tapas limpias en el depósito de basura, por lo que los propietarios de esta planta de agua alertaron a las autoridades debido a que de esta forma podrían estar checando cómo abrir una máquina para sacar las monedas de la venta del agua, por lo que se alertó a los demás negocios de este mismo sistema a que estén al pendiente de este sujeto, del cual no se saben cuáles son sus negras intenciones.

Noticia Destacada Desfiles patrios llenan de estudiantes las calles de Champotón, Calkiní y Dzitbalché

Los hechos fueron captados en las últimas horas de ayer jueves en una estación despachadora de agua ubicada en la calle 31 entre 20 y 18 del barrio de San Felipe, donde se dio este caso de vandalismo en este pequeño negocio donde los propietarios lamentaron la situación, ya que este sujeto deja sin tapas a los demás clientes que llegan a rellenar sus garrafones en estos despachadores de agua, los cuales funcionan las 24 horas del día, y estos sujetos solo se dedican a dañarlo.

Lo triste de la situación es que a pocos metros de esta despachadora de agua se encuentra la estación de Seguridad Pública Municipal, por lo que a este sujeto no le interesa por estar intoxicado con algunas sustancias nocivas para la salud; sin embargo, unos perritos le estuvieron ladrando y este los insultó, recogió su garrafa, montó su motocicleta y se retiró del lugar después de vandalizar la máquina y tirar las tapas nuevas al basurero.

Los propietarios de esta máquina de agua mencionaron que esta situación afecta directamente a los usuarios, ya que las tapas que fueron arrojadas a la basura son utilizadas por los clientes que acuden a llenar sus garrafones en estos establecimientos, los cuales funcionan las 24 horas del día. Por ello, los propietarios hicieron un llamado a otros negocios que cuentan con este sistema para mantenerse atentos ante cualquier conducta sospechosa de este sujeto y así evitar que se sigan repitiendo este tipo de actos vandálicos.

JGH