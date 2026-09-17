Cinco años de abandono: vecinos de la Pablo García exigen atención al Ayuntamiento

Entre calles en mal estado y falta de alumbrado, habitantes de la colonia Pablo García denuncian cinco años de abandono por parte de las autoridades del Ayuntamiento de Campeche.

Sobre todo, con el impacto de las fuertes lluvias y tormentas de temporada, el deterioro de los servicios públicos en dicho sector antiguo de la ciudad, ubicado entre el barrio Santa Lucía y la colonia San Joaquín, va en aumento cada mes.

Como en la triple intersección de las calles Ocho con 14 y la avenida Álvaro Obregón, donde el drenaje pluvial colapsa, entre rejillas podridas y un registro abierto, vecinos colocaron llantas de vehículos para prevenir que ocurran más accidentes.

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“Está muy peligroso, aquí caen a cada rato los motociclistas. Esto tiene bastante tiempo así, hasta para los que caminamos aquí, además de pasar a caer entre los enormes baches. El pavimento está resbaloso, sobre todo para los niños, amas de casa

y adultos mayores que pasan a diario por este importante cruce, que es bajada del cerro”, manifestó Alberto Mendoza, vecino del lugar.

Por lo que los vecinos del sector esperan obras de repavimentación y rehabilitación de las escarpas, las cuales también se encuentran en mal estado.

“A lo mejor ahora sí van a mandar a hacer algo, porque vienen las elecciones y no tardan en pedir el voto, pero esto tiene años; los registros de los drenajes están en mal estado, al igual que el pavimento, porque el Ayuntamiento de Campeche no realiza obras de repavimentación, puro bacheo que no dura con las lluvias”, comentó Rogelio Tuz, vecino de la zona.

Por si fuera poco, llevan varios años sin alumbrado público en las calles Seis y Ocho, servicio que los vecinos han solicitado y del que ya se cansaron de esperar respuesta.

“Ya metimos hasta oficios, pero no nos hacen caso. Eso sí, los que llegan son los que cobran los impuestos y los que buscan el voto, pero para atender la falta de luminarias en nuestras calles nos ignoran, y mientras de noche está feo pasar, sobre todo para las jovencitas”, manifestó Joel Baas, habitante del lugar.

También, los vecinos piden la instalación de topes y señalamientos, de los que carece este triple cruce de vialidades, para prevenir que ocurran accidentes.

“El tope que estaba desapareció y también faltan señales de tránsito, porque seguido, además de los derrapados por los huecos, hay choques porque los conductores desconocen quién tiene la preferencia”, agregó Joel Baas