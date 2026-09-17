Tormenta eléctrica sorprende a Campeche tras una jornada soleada

Una fuerte tormenta eléctrica acompañada de ráfagas de viento sorprendió a los habitantes de San Francisco de Campeche, luego de una jornada marcada por cielo mayormente despejado y ambiente caluroso.

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Las condiciones cambiaron rápidamente durante la tarde, cuando nubes densas cubrieron la capital y comenzaron a registrarse lluvias, descargas eléctricas y viento fuerte en distintos sectores de la ciudad. La tormenta forma parte de una zona de inestabilidad que previamente había sido detectada sobre el centro y norte del estado.

De acuerdo con el reporte meteorológico emitido horas antes, se observaron núcleos de tormenta sobre Calkiní, Dzitbalché, Hecelchakán, Tenabo, Campeche, Seybaplaya y Champotón. Uno de estos sistemas se extendía desde el interior de la península de Yucatán hacia el litoral, con desplazamiento al suroeste y capacidad para continuar desarrollándose.

Otro sector de tormentas permanecía sobre Candelaria, Escárcega, Calakmul y Hopelchén, con actividad eléctrica y movimiento hacia el oriente. Ante la posibilidad de lluvias fuertes y nuevas ráfagas de viento, se recomienda evitar zonas inundables, resguardarse durante las descargas eléctricas y mantenerse lejos de árboles, postes y anuncios publicitarios.

JGH