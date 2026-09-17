Morelos: cuando bajar los homicidios no es suficiente

Claudia Tacoronte Aguilera tenía 21 años. Había llegado de España a México para estudiar, aprender y vivir una experiencia que probablemente imaginó como una de las más importantes de su juventud.

No alcanzó siquiera a cumplir un mes en Morelos. Estudiaba en la Universidad de Granada y vino a México a realizar una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. La noche del 12 de septiembre fue atacada con un arma blanca en Cuautla, donde participaba en actividades relacionadas con una feria de plantas medicinales. La Fiscalía estatal investiga su muerte bajo el protocolo de feminicidio. A esta altura, el asesinato de Claudia dejó de ser solamente la investigación de un crimen. Se convirtió en una pregunta incómoda para Morelos y, por extensión, para México: ¿qué significa realmente mejorar la seguridad? Porque hay dos realidades que debemos ser capaces de mirar simultáneamente. La primera está en las estadísticas.

En julio último, el Gobierno federal informó que el promedio diario de homicidios dolosos en Morelos había disminuido 54 por ciento respecto de septiembre de 2024: de 3.5 víctimas diarias a 1.6 en junio de 2026. Entre octubre de 2024 y junio de este año, además, fueron detenidas más de 2 mil 200 personas por delitos de alto impacto y aseguradas 519 armas de fuego.

Y el descenso no desapareció después. La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad informó este septiembre que, comparando enero-agosto de 2026 con el mismo periodo de 2025, el promedio diario de homicidio doloso disminuyó 17.7 por ciento. Esos datos existen. Negarlos porque ocurrió un crimen particularmente estremecedor sería intelectualmente deshonesto.

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Pero existe una segunda realidad. Claudia encontró la muerte en México. Y, según la información conocida hasta ahora, el hombre identificado por la Fiscalía como probable responsable, Francisco Javier “N”, alias “El Trompas”, tenía antecedentes penales. La Fiscalía consiguió una orden de aprehensión y desplegó su búsqueda después de identificarlo mediante testimonios y registros de videovigilancia. Ahí comienza la pregunta verdaderamente importante. No solamente quién mató a Claudia, sino qué falló antes de que la mataran.

El delincuente conocido

Y es que una política de seguridad no puede medirse únicamente por la cantidad de homicidios que logra reducir. También debe evaluarse por su capacidad de impedir que quienes delinquen reiteradamente continúen haciéndolo.

Si se confirma que el probable responsable tenía antecedentes, será indispensable conocer cuáles eran, cuándo había sido detenido, por qué estaba nuevamente en libertad y si existían denuncias, órdenes pendientes o información policial previa que hubiera permitido anticipar el riesgo. Aun así, me queda claro que tener antecedentes, por supuesto, no convierte automáticamente a nadie en culpable de un nuevo delito. La responsabilidad por el asesinato de Claudia tendrá que determinarla un tribunal y debe respetarse la presunción de inocencia. Pero para el Estado sí existe otra pregunta: ¿funcionó correctamente la cadena de prevención, policía, fiscalía y justicia? Porque detener después importa. Evitar la siguiente víctima importa todavía más.

Veamos los hechos. Una ambulancia también es seguridad.

Distintos reportes han señalado cuestionamientos por el tiempo que tardaron los servicios de emergencia en llegar al lugar donde Claudia había sido atacada. Las circunstancias precisas y los tiempos deben establecerse oficialmente antes de sacar conclusiones. Y en todo caso, debe estar claro que la seguridad pública no termina cuando un policía detiene a un delincuente.

También significa que una cámara funcione, que alguien responda al 911, que una patrulla llegue, que una ambulancia aparezca cuando todavía puede salvar una vida y que fiscalías y jueces procesen eficazmente a quienes representan un peligro. Es una cadena. No son piezas sueltas y basta que un eslabón falle para que todo el sistema fracase ante una víctima.

Hay otro dato imposible de ignorar: Claudia es la cuarta estudiante vinculada a la UAEM asesinada en lo que va de 2026, según los reportes publicados tras su muerte. Eso explica la indignación de la comunidad universitaria que ha realizado homenajes y protestas reclamando justicia y mayor seguridad. Su mensaje resulta especialmente significativo: no quieren acostumbrarse a que estas historias se repitan.

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Y no deberían. Porque la normalización es probablemente una de las derrotas más peligrosas frente a la violencia. Cuando una sociedad empieza a considerar inevitable que una joven no pueda caminar tranquilamente por una ciudad, que una estudiante tenga que calcular dónde puede estar después de determinada hora o que salir de un evento cultural represente un riesgo, algo profundo sigue pendiente, aunque las estadísticas generales mejoren.

El daño ya cruzó el Atlántico

El crimen de Claudia produjo además una consecuencia que Morelos no puede minimizar. La Universidad de Granada suspendió la movilidad hacia la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. No podía esperarse otra cosa. De hecho, varias instituciones españolas están revisando sus protocolos y destinos, mientras la discusión sobre la seguridad de los estudiantes enviados a México se ha extendido entre universidades españolas.

El canciller español, José Manuel Albares, exigió que el crimen sea esclarecido, mientras las autoridades mexicanas ofrecieron colaboración. De pronto, el asesinato de una muchacha de 21 años produjo también un daño académico y reputacional. Una universidad mexicana pierde intercambios. Estudiantes extranjeros reconsideran venir. Familias españolas se preguntan si México es un destino seguro para sus hijos y hasta para vacacionar.

Y todo ello demuestra algo que a veces olvidamos: la inseguridad también tiene consecuencias económicas, educativas, turísticas y diplomáticas.

Sería sencillo convertir este crimen en munición política. Unos podrían utilizarlo para afirmar que nada ha cambiado en materia de seguridad. Otros podrían refugiarse en la reducción de homicidios para argumentar que se trata de un caso excepcional. Las dos posiciones serían insuficientes.

Si bien la reducción de homicidios en Morelos es un dato relevante y debe reconocerse, ninguna reducción estadística convierte en aceptable el asesinato de una estudiante de 21 años. La estadística sirve para evaluar políticas públicas. Nunca para relativizar víctimas. Y quizá ésa sea la principal enseñanza que deja Claudia Tacoronte.

México ha comenzado a demostrar que los homicidios pueden disminuir. Ahora viene una tarea mucho más compleja: conseguir que esa reducción nacional y estatal se traduzca en seguridad perceptible en una calle de Cuautla, en la salida de una universidad, en una parada de transporte o en el regreso de una muchacha a casa.

La gobernadora Margarita González Saravia ha prometido colaboración institucional y justicia, y la Fiscalía de Morelos ya tiene identificado a un probable responsable y una orden de aprehensión. Ahora debe capturarlo y después tendrá que responderse algo todavía más importante: ¿qué vamos a cambiar para que no haya otra Claudia? Porque, un gobierno puede presentar mejores cifras. Una Fiscalía puede resolver un asesinato. Un juez puede condenar al culpable. Pero el verdadero éxito de una política de seguridad ocurre antes del crimen: cuando la víctima consigue volver viva a casa.