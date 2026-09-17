Detienen a hombre por agredir a su pareja en Mártires del Río Blanco, Campeche

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Estatal, luego de ser señalado por presuntamente agredir a su pareja en un predio de la colonia Mártires del Río Blanco, en la ciudad de San Francisco de Campeche.

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La intervención ocurrió tras recibirse un reporte de violencia familiar, por lo que agentes estatales acudieron al lugar para atender la situación y resguardar a la persona afectada.

Después de la actuación policial, el señalado fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche, instancia que realizará las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias de la presunta agresión ni sobre el estado de salud de la víctima.

JGH