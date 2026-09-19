Conductora confunde acelerador con freno y se estrella contra puesto de ropa en Ciudad del Carmen

Un aparatoso accidente vehicular que terminó con un automóvil incrustado contra un puesto de venta de ropa provocó un intenso zafarrancho y una prolongada discusión entre los involucrados, durante la tarde de este sábado en la colonia Renovación Segunda Sección, en el sector donde anteriormente se encontraba el antiguo Chechén.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle Puerto de Veracruz, entre Puerto Salinas y Puerto Lázaro Cárdenas, donde una mujer vecina del sector circulaba a bordo de un automóvil Chevrolet Cruze, color blanco, con placas DFC-377-B del estado de Campeche.

De acuerdo con lo manifestado en el lugar, la conductora habría confundido el pedal del acelerador con el freno, provocando que perdiera el control del vehículo y terminara impactándose de frente contra un puesto de venta de ropa que contaba con un toldo de colores azul y gris.

A consecuencia del fuerte impacto, la propietaria del puesto resultó lesionada, mientras que una de las clientas que se encontraba en el lugar también sufrió diversos golpes en el cuerpo. Además, el establecimiento sufrió daños materiales.

Tras el accidente, lo que inicialmente parecía una situación que sería resuelta mediante un acuerdo entre las partes comenzó a subir de tono, debido a que los involucrados intercambiaron palabras, reclamos e insultos.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal y peritos de Tránsito, quienes intentaron intervenir para mediar entre las partes y buscar una solución al conflicto. Sin embargo, durante varios minutos no fue posible llegar a un acuerdo.

La propietaria del puesto manifestó su inconformidad debido a que, según señaló, algunos familiares de la conductora presuntamente se burlaban de la situación, por lo que advirtió que bajo esas condiciones no estaba dispuesta a aceptar ningún arreglo.

Posteriormente, personal paramédico de Protección Civil acudió al lugar para valorar a las dos mujeres que habían resultado afectadas. Tras la revisión correspondiente, se determinó que ninguna de ellas requería ser trasladada a un hospital.

La discusión se prolongó durante casi una hora. Finalmente, familiares de la conductora acordaron entregar a la propietaria del puesto un toldo y una mesa como parte de la compensación por los daños ocasionados, con la intención de que desistiera ante las autoridades.

Sin embargo, el conflicto continuó debido a la situación de la clienta que también había resultado lesionada. La mujer solicitaba inicialmente 5 mil pesos en efectivo como compensación por los golpes que presentaba, cantidad que fue rechazada por los propietarios del automóvil al considerar que se trataba de una suma excesiva.

Durante otro periodo de discusión, la mujer manifestó su intención de no llegar a ningún acuerdo y pidió que el caso fuera turnado a la Fiscalía para que se determinaran las responsabilidades correspondientes.

Después de varios minutos de diálogo, finalmente aceptó recibir 3 mil pesos en efectivo por las lesiones que presentaba. Con este acuerdo, las partes involucradas decidieron desistir ante las autoridades de Tránsito y evitar que el conflicto escalara a un procedimiento legal.

Mientras se desarrollaba la discusión, vecinos de la zona expresaron su inconformidad por la presencia de puestos de venta instalados sobre la vía pública.

Los habitantes señalaron que, tras la creación del nuevo mercado por parte del gobierno municipal, consideran que los comerciantes deberían utilizar los espacios destinados para ese fin y evitar instalarse nuevamente en las calles, debido al riesgo que representa para vendedores y clientes.

Asimismo, algunos vecinos aseguraron estar cansados de la presencia de vendedores ambulantes que, según señalaron, ocupan distintos puntos de la zona y reducen el espacio disponible para la circulación vehicular y peatonal.

Ante esta situación, manifestaron que buscarán impedir que continúe la instalación de puestos en la vía pública, al considerar que el accidente ocurrido este sábado demuestra los riesgos a los que pueden quedar expuestos tanto comerciantes como clientes.

JGH