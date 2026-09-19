¡Se les queman electrodomésticos! Apagones de CFE y abandono azotan a Nuevo San Antonio Ebulá

Alrededor de 89 familias padecen constantes apagones de energía eléctrica, reportaron vecinos del poblado Nuevo San Antonio Ebulá, quienes se mantienen a la espera de atención por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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Debido a esta situación, varias familias de esta comunidad, a casi 20 años de su creación, reportan que de manera continua se les descomponen sus electrodomésticos por los constantes cortes de electricidad.

“Por cualquier cosa nos quedamos sin luz, por un fuerte rayo o fuertes vientos, y aunque reportamos las constantes fallas, no somos atendidos por el personal ni las autoridades de la CFE, y eso que estamos cerca de la estación del Tren Maya”, manifestó José Nicolás, habitante del lugar.

Para los afectados, los apagones continuos que impactan sus hogares podrían estar relacionados con los transformadores, los cuales no tendrían la capacidad suficiente para suministrar electricidad a este poblado que ha registrado un crecimiento acelerado.

Según explican, en sus orígenes eran alrededor de 89 predios, cifra que se ha duplicado hasta alcanzar aproximadamente 160 lotes, todos conectados a la red de cables de media tensión que instaló la CFE en esta comunidad, donde anteriormente requerían paneles solares para contar con un poco de energía.

“Como ha crecido la población y, con ello, el consumo de energía, los transformadores pues no se dan abasto. En las mañanas, de los 89 lotes activos con uso de electricidad, hay unas 50 conexiones y más predios que ya cuentan con su conexión de energía”, agregó José Nicolás.

Con las recientes tormentas eléctricas que han impactado al municipio de Campeche, las fallas en el suministro eléctrico se han incrementado en la comunidad Nuevo San Antonio Ebulá, donde los habitantes aseguran sentirse ignorados por las autoridades de la CFE.

“Requerimos que nos atiendan; de ese servicio depende nuestra calidad de vida, porque aquí tardarán en llegar los demás servicios, como internet y telefonía. Por lo menos que la CFE nos regularice el servicio, porque con tanto apagón se dañan nuestros refrigeradores y televisores”, agregó Agustín May, ciudadano del sector.

Los habitantes denuncian también la falta de alumbrado público, situación que, aseguran, no ha sido atendida por las autoridades del Ayuntamiento de Campeche durante los últimos seis años.

“Las calles en este sector siguen a oscuras de noche; carecemos de postes y luminarias que, hasta la fecha, las autoridades municipales no quieren atender, al igual que el problema de la rehabilitación de la red de agua”, puntualizó Agustín May.

JGH