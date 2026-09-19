Mal tiempo semiparaliza la pesca ribereña en Champotón; lanchas permanecen resguardadas

Debido a las inclemencias del tiempo, las actividades ribereñas se mantienen semiparalizadas este sábado en el puerto de Champotón.

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Las embarcaciones con permiso de pesca para el “lanceo” permanecen en el puerto de abrigo, toda vez que las condiciones por el litoral local no fueron favorables para esta pesquería de escamas que se realiza durante el día.

En contraste, los ribereños que trabajan la “lisera” sí salieron a la mar, aunque en distancias cortas, regresando al puerto con volúmenes de captura entre los 150 a 200 kilos entre pescado de calidad y pacotilla.

José Ix Aké comentó que este viernes no fue posible salir a la actividad debido a las nulas condiciones por el litoral debido a los pronósticos de mal tiempo. “El litoral está revuelto y eso no ayuda a la actividad, no al menos para el lanceo”, añadió.

Tan sólo en el puerto de Champotón, un promedio superior a las 200 lanchas con sus respectivos permisos trabajan esta pesquería de escamas.

JGH