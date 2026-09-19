Síguenos

Última hora

Internacional

Trump firma nuevas sanciones contra Rusia y abre la puerta a aranceles de hasta 100%

Campeche

Mal tiempo semiparaliza la pesca ribereña en Champotón; lanchas permanecen resguardadas

El mal tiempo semiparalizó la actividad ribereña en Champotón; las lanchas dedicadas al lanceo permanecieron resguardadas, mientras otras capturaron hasta 200 kilos.

Por Jorge May

19 de sept de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

El mal tiempo paralizó parcialmente las actividades de pesca en el puerto de Champotón.
El mal tiempo paralizó parcialmente las actividades de pesca en el puerto de Champotón. / Jorge May

Debido a las inclemencias del tiempo, las actividades ribereñas se mantienen semiparalizadas este sábado en el puerto de Champotón.

Una violenta riña en un domicilio de la colonia San Patricio movilizó a la policía en Champotón.

Noticia Destacada

​¡Pleito entre hermanos! Borrachera en Champotón termina a cuchilladas

Las embarcaciones con permiso de pesca para el “lanceo” permanecen en el puerto de abrigo, toda vez que las condiciones por el litoral local no fueron favorables para esta pesquería de escamas que se realiza durante el día.

En contraste, los ribereños que trabajan la “lisera” sí salieron a la mar, aunque en distancias cortas, regresando al puerto con volúmenes de captura entre los 150 a 200 kilos entre pescado de calidad y pacotilla.

José Ix Aké comentó que este viernes no fue posible salir a la actividad debido a las nulas condiciones por el litoral debido a los pronósticos de mal tiempo. “El litoral está revuelto y eso no ayuda a la actividad, no al menos para el lanceo”, añadió.

Tan sólo en el puerto de Champotón, un promedio superior a las 200 lanchas con sus respectivos permisos trabajan esta pesquería de escamas.

JGH

Te puede interesar