Sujetos en motocicletas asesinan a balazos a un hombre en la colonia Jardines, Campeche

Un hombre de aproximadamente 42 años fue asesinado a balazos, presuntamente por sujetos que se desplazaban a bordo de motocicletas, quienes, tras interceptarlo, le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente se dieron a la fuga.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle Margarita, entre Aralia, en la colonia Jardines, donde, tras el reporte, arribaron paramédicos del sector salud, quienes únicamente confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

El lugar fue acordonado por elementos de la Policía Estatal motorizada y de la Guardia Nacional, mientras se implementó un operativo de búsqueda para tratar de localizar a los presuntos responsables del ataque.

JGH