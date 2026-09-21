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Campeche / Sucesos

Camioneta choca por alcance en la avenida Francisco I. Madero de Campeche

Una camioneta chocó por alcance en la avenida Francisco I. Madero, entre la calle 10 y Miguel Alemán. El percance afectó la circulación durante varios minutos.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

21 de sept de 2026

1 min

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Se registró un choque por alcance en la avenida Francisco I. Madero.
Se registró un choque por alcance en la avenida Francisco I. Madero. / Dismar Herrera

Un choque por alcance se registró sobre la avenida Francisco I. Madero, donde una mujer que conducía una camioneta provocó el percance al no guardar su distancia de seguridad, ocasionando afectaciones a la circulación.

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Los hechos ocurrieron en el referido tramo entre la calle 10 y la avenida Miguel Alemán, en la zona donde ambos vehículos circulaban sobre la arteria, hasta que la conductora no logró mantener la distancia y terminó impactándose contra la segunda unidad.

Tras el accidente, al sitio arribaron ajustadores de las compañías aseguradoras, quienes iniciaron con los trámites correspondientes y solicitaron a sus clientes mover las unidades para liberar la circulación, la cual permaneció afectada durante varios minutos.

JGH

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