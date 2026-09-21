UE multa a Google con 403 millones de euros por uso de datos de ubicación

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) impuso este lunes 21 de septiembre una multa de 403 millones de euros a Google por infringir distintas disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea relacionadas con el tratamiento de información de geolocalización.

La investigación analizó el manejo de datos de ubicación entre el 25 de mayo de 2018 y el 4 de febrero de 2020 en tres funciones: Web & App Activity, Location History y Location Accuracy. El regulador concluyó que Google incumplió obligaciones relacionadas con la legalidad, equidad, transparencia y conservación de esos datos.

La DPC también ordenó a la compañía ajustar sus prácticas al reglamento europeo en un plazo máximo de seis meses.

¿Por qué multaron a Google en Europa?

El organismo irlandés explicó que abrió la investigación en febrero de 2020 después de recibir denuncias de distintas organizaciones europeas de defensa de los consumidores, entre ellas BEUC.

Uno de los principales señalamientos fue que los usuarios podían desconocer que su ubicación se utilizaba para inferir intereses o influir en ellos mediante publicidad personalizada.

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El comisionado adjunto de la DPC, Graham Doyle, señaló que conservar la información de ubicación durante más tiempo del necesario agravó la pérdida de control de las personas sobre sus datos personales.

Google deberá modificar el manejo de datos de ubicación

El regulador determinó infracciones en el tratamiento de información recopilada mediante Web & App Activity y Location History, además de deficiencias de transparencia en las tres funciones analizadas.

La investigación también concluyó que Google no pudo demostrar plenamente el cumplimiento de sus obligaciones de responsabilidad respecto a Location Accuracy, una función de Android utilizada para calcular con mayor precisión la ubicación de un dispositivo.

Google has been fined 403 million euros ($463 million) for breaching the European Union's strict privacy rules because it mishandled users' location data, the bloc's data privacy watchdog said Monday.



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La DPC actúa como principal autoridad europea de supervisión para Google debido a que la sede continental de la compañía se encuentra en Irlanda. El organismo tiene facultades para aplicar el GDPR en casos transfronterizos que involucran a usuarios de distintos países del Espacio Económico Europeo.

La sanción de 403 millones de euros se suma a otras multas que Google ha enfrentado en Europa por asuntos relacionados con competencia, publicidad digital y protección de datos.

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