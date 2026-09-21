Sheinbaum destaca crecimiento de 1.4% del PIB de México en segundo trimestre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó este lunes 21 de septiembre que la economía mexicana registró un crecimiento de 1.4 por ciento durante el segundo trimestre de 2026 respecto a los tres meses anteriores, de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria mostró una gráfica con los resultados de las principales economías del G20 y resaltó que México se ubicó detrás de India, que reportó un avance trimestral de 1.8 por ciento.

“Es muy buena noticia”, señaló Sheinbaum, quien aseguró que espera mejores resultados para el tercer y cuarto trimestre del año.

La OCDE confirmó que el PIB mexicano repuntó 1.4 por ciento entre abril y junio, después de una contracción de 0.3 por ciento en el primer trimestre de 2026.

¿Cuánto creció la economía de México en 2026?

Los datos de la OCDE muestran que México registró uno de los mayores crecimientos trimestrales entre las economías del G20 con información disponible.

Noticia Destacada “Los trabajadores mexicanos sostienen la economía de México y también buena parte de la economía de nuestro país vecino”, Claudia Sheinbaum

India encabezó la medición con 1.8 por ciento, seguida de México con 1.4 por ciento e Indonesia con 1.3 por ciento. Turquía avanzó 1.1 por ciento, China 0.9 por ciento y Canadá 0.8 por ciento.

En contraste, el conjunto de las economías del G20 creció 0.7 por ciento en el segundo trimestre, mientras que el promedio de los países de la OCDE fue de 0.5 por ciento.

La organización señaló que el resultado mexicano representó un “fuerte rebote” frente al desempeño observado durante los primeros tres meses del año.

PIB también creció frente al mismo periodo de 2025

El Gobierno federal había reportado previamente que, además del avance trimestral de 1.4 por ciento, la economía mexicana creció 1.9 por ciento frente al segundo trimestre de 2025.

Sheinbaum aprovechó los datos publicados por la OCDE para defender el desempeño económico del país y sostuvo que los siguientes meses podrían mostrar nuevos avances.

México 🇲🇽 fue el segundo país (después de la India 🇮🇳) con mayor crecimiento del PIB en el segundo trimestre de 2026 (1.4 puntos) más que China (0.9), que EU (0.4) y que el promedio del G20 (0.7) y de la OCDE (0.6) pic.twitter.com/ZbrNK9ojVZ — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 21, 2026

Sin embargo, el crecimiento trimestral no equivale a la expansión anual esperada para todo 2026. En febrero, la propia OCDE estimó que el PIB de México crecería 1.4 por ciento en el conjunto del año, mientras que para 2027 proyectó un avance de 1.7 por ciento.

La evolución de la economía durante la segunda mitad de 2026 dependerá de factores como el consumo, la inversión, el comercio exterior y el comportamiento de la actividad industrial.

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