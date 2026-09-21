Presidenta Sheinbaum atribuye violencia en Sinaloa a injerencia y ruptura de grupo criminal; defiende coordinación sin subordinación

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este lunes 21 de septiembre que la injerencia extranjera puede debilitar las instituciones nacionales y puso como ejemplo la violencia registrada en Sinaloa tras la ruptura interna de un grupo delictivo.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que antes de esa división criminal Sinaloa registraba menos de un homicidio diario y que posteriormente la entidad experimentó un incremento importante en la violencia.

Sheinbaum señaló que el escenario comenzó a modificarse a partir de la detención de uno de los capos involucrados en la disputa y aseguró que desde entonces el Gobierno federal ha trabajado para contener los homicidios y otros delitos de alto impacto.

Datos oficiales presentados en agosto indican que el promedio diario de homicidios dolosos en Sinaloa pasó de 6.9 en junio de 2025 a 3.3 en julio de 2026, una reducción de 52 por ciento.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la injerencia en Sinaloa?

La Presidenta sostuvo que las intervenciones externas no fortalecen las capacidades nacionales de seguridad y que, en su opinión, la experiencia histórica muestra que pueden debilitarlas.

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En el caso de Sinaloa, atribuyó parte de la escalada de violencia a la ruptura de una organización criminal y aseguró que este episodio demuestra, desde la perspectiva de su gobierno, los efectos negativos de acciones realizadas sin coordinación con las instituciones mexicanas.

Sheinbaum aclaró que esto no significa que las autoridades deban evitar la captura de personas vinculadas con delitos. Indicó que, cuando exista información proporcionada por gobiernos extranjeros, ésta debe canalizarse mediante las instituciones mexicanas para que sean ellas las responsables de ejecutar las acciones correspondientes.

Gobierno defiende “coordinación sin subordinación”

La mandataria reiteró que la política de seguridad de su administración se basa en la atención a las causas, el fortalecimiento de las instituciones, la inteligencia, la investigación y la coordinación entre autoridades.

#MañaneraDelPueblo. “Sinaloa es una demostración que el injerencismo genera mayor violencia”, subraya la presidenta @Claudiashein . Recuerda que antes de la detención irregular del Mayo Zambada había 1 homicidio diario y luego se disparó la violencia por enfrentamiento entre los… pic.twitter.com/MGDf7PcrmY — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 21, 2026

En Sinaloa, el Gobierno federal ha mantenido operativos permanentes contra distintas facciones criminales. Entre octubre de 2024 y junio de 2026, autoridades reportaron 2 mil 540 detenciones por delitos de alto impacto, además del aseguramiento de más de 94 toneladas de drogas, casi 6 mil armas y el desmantelamiento de más de 2 mil laboratorios y áreas de concentración.

Sheinbaum insistió en que México mantendrá la cooperación internacional en seguridad, pero bajo el principio de “coordinación sin subordinación”, con intercambio de información y respeto a las capacidades y decisiones de las instituciones nacionales.

IO